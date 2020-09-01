Российские космонавты с МКС поздравили учащихся с Днем знаний

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, которые сейчас находятся на МКС, заявили, что на орбите каждый день - это День знаний.

"На орбите этот праздник у нас каждый день, ведь каждый день мы узнаем много нового, проводим научные эксперименты и исследования, а в свободное время любуемся Землей из иллюминаторов", - сказал Иванишин, видео с его обращением опубликовано на странице Роскосмоса в Twitter.

В свою очередь Вагнер пожелал всем учащимся космических успехов в учебе и звездного будущего. "Мы хотим пожелать, чтобы у вас День знаний был каждый день, потому что узнавать что-то новое - это очень интересно", - отметил он.

"Чем больше знаний вы будете приобретать, тем сильнее будет ваше желание учиться. Если вы будете любознательными, вам никогда не будет скучно, ведь процесс познания очень увлекательный", - заключил космонавт.

День знаний в России отмечают 1 сентября. В этом году он пройдет в традиционной форме, несмотря на пандемию коронавируса: в большинстве школ для детей проведут торжественные линейки с соблюдением всех санитарных требований.