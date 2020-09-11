Орбита МКС поднята перед запуском к ней "Союза МС-17"

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Специалисты Центра управления полетами ЦНИИмаш провели маневр по увеличению средней высоты орбиты полета Международной космической станции (МКС). Коррекция орбиты прошла с помощью двигателей грузового корабля "Прогресс МС-14", сообщили в пятницу в Роскосмосе.

"В четверг, 10 сентября 2020 года, специалисты госкорпорации "Роскосмос" провели плановую коррекцию орбиты Международной космической станции", - сказали в госкорпорации.

Двигатели корабля "Прогресс МС-14", пристыкованного к МКС, были включены в 23:32 мск и проработали 225 секунд. Теперь минимальная высота над Землей составляет 419,6 км, а максимальная - 437,9 км. "Данная операция проведена с целью формирования баллистических условий перед запуском и стыковкой транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-17", - говорится в сообщении.

Ранее в Роскосмосе сообщали, что в результате маневра средняя высота орбиты станции должна увеличиться на 800 м и составить около 419,6 км над Землей.

В конце июля в рамках подготовки к октябрьскому пуску орбита была увеличена на 1,1 км. Тогда двигатели корабля "Прогресс МС-14" проработали 336,3 секунды.

Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-17", на котором к МКС отправится новая экспедиция, запланирован на 14 октября с площадки номер 31 космодрома Байконур. На Международную космическую станцию должны отправиться космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также астронавт NASA Кэтлин Рубинс. Сейчас на борту МКС находятся россияне Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американец Крис Кэссиди.