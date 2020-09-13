Специалисты приняли решение не проводить коррекцию орбиты МКС из-за спутника США

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Аналитики Роскосмоса приняли решение не проводить коррекцию орбиты МКС из-за сближения с бывшим американским военным спутником BRICSat-2. Об этом сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе Роскосмоса.

"На основе аналитики полученных данных группы управления полетом МКС приняли решение не проводить маневр уклонения", - отметили в госкорпорации.

Как уточнили в Роскосмосе, по данным системы АСПОС ОКП (АО "ЦНИИмаш", входит в Роскосмос), контролирующей околоземное космическое пространство, бывший американский военный спутник BRICSat-2 не представляет опасности для Международной космической станции.

В госкорпорации подчеркнули, что российская сторона неоднократно заявляла об угрозе в космосе из-за создания низкоорбитальных спутниковых группировок и "предлагает выработать необходимый регламент взаимодействия".

Коммуникационный экспериментальный спутник (кубсат) BRICSat-2 был выведен на орбиту в 2019 году при помощи ракеты SpaceX Falcon Heavy. Оператором аппарата являлся ВМФ США.

В субботу в Роскосмосе сообщили, что орбита МКС может быть скорректирована в период с 00:00 до 01:00 по московскому времени 14 сентября из-за сближения станции с американским спутником BRICSat-2.