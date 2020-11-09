Экипаж Crew Dragon прибыл на космодром на мысе Канаверал и готовится к старту 14 ноября

НЬЮ-ЙОРК, 9 ноября. /ТАСС/. Подготовка к запуску пилотируемого космического корабля Crew Dragon компании SpaceX к Международной космической станции (МКС), намеченному на 14 ноября, идет по плану. Об этом сообщил в понедельник в ходе видеобрифинга с космодрома на мысе Канаверал командир экипажа корабля Майкл Хопкинс.

"Мы прибыли на космодром менее суток назад, но уже успели ознакомиться с состоянием ракеты-носителя, мы видели наш космический корабль, получивший название Resilience ("Стойкость" - прим. ТАСС), и мы ознакомились с состоянием наших скафандров", - сообщил он, отметив, что "метеопрогноз дает основания считать, что старт состоится 14 ноября".

На вопрос о том, как будет организовано размещение астронавтов на орбитальной станции, Хопкинс отметил, что "сейчас одного места для размещения не хватает". "Сейчас рассматриваются планы создания временного места для размещения, и, возможно, мне придется спать в кабине корабля", - добавил он.

Астронавт Виктор Гловер, отвечая на вопрос о том, какие советы экипаж получил от Дагласа Хёрли и Роберта Бенкена, совершивших в нынешнем году первый полет на Crew Dragon, отметил, что одна из рекомендаций касалась того, как размещать контейнеры с продовольствием. "Мы пересмотрели размещение, чтобы к ним был более легкий доступ, поскольку на борту нас будет четверо", - пояснил он.

Старт ракеты-носителя Falcon-9 с космическим кораблем Crew Dragon с пусковой площадки 39А на космодроме на мысе Канаверал намечен на 14 ноября в 19:49 по времени восточного побережья США (03:49 мск 15 ноября). Стыковка корабля с МКС намечена на 04:20 по времени восточного побережья США 15 ноября (12:20 мск). В состав экипажа Crew-1 включены американцы Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шэннон Уокер, а также астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Соити Ногути. Сейчас на борту МКС находятся космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также астронавт NASA Кэтлин Рубинс.

Первый пилотируемый полет на Crew Dragon на орбиту совершили в этом году астронавты Даглас Хёрли и Роберт Бенкен. Корабль, выведенный на орбиту 30 мая, пристыковался в автоматическом режиме к МКС 31 мая. Хёрли и Бенкен присвоили ему название Endeavour по аналогии с кораблем программы Space Shuttle, на котором оба астронавта выполняли свои первые космические полеты. Запуск Crew Dragon стал первым за девять лет пилотируемым полетом, осуществляемым с территории США на американском космическом корабле. NASA прекратило их в 2011 году. С тех пор астронавты доставлялись на МКС российскими "Союзами".