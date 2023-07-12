В Хакасии экс-полицейского подозревают в хищении секретных сведений

По факту незаконного получения информации, содержащей государственную тайну, возбуждено уголовное дело

ТАСС, 12 июля. Экс-сотрудника отдела МВД по Алтайскому району Хакасии подозревают в похищении сведений, составляющих государственную тайну. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления ФСБ.

"В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками органа безопасности установлен факт хищения бывшим сотрудником ОМВД России по Алтайскому району 1986 г. р. путем фотографирования на камеру личного мобильного телефона сведений о результатах оперативных разработок ведомства, составляющих государственную тайну, к которым он не имел доступа в рамках служебной деятельности", - говорится в сообщении. В пресс-службе уточнили ТАСС, что он получил секретные сведения, будучи действующим сотрудником.

По факту незаконного получения сведений, составляющих государственную тайну (ч. 1 ст. 283.1 УК РФ), возбуждено уголовное дело.

Экс-полицейский является фигурантом еще одного уголовного дела. По материалам ФСБ и регионального главка МВД, ранее в отношении него было возбуждено дело по попытке хищения майнингового оборудования. Дело находится на рассмотрении в суде.