В Петербурге возбудили дело против ВИЧ-инфицированной женщины, кормившей ребенка грудью

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 августа. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в отношении ВИЧ-инфицированной жительницы Петербурга, которая кормила своего новорожденного ребенка грудным молоком. Как сообщила во вторник ТАСС адвокат женщины Ольга Кривонос, свою вину ее подзащитная не признала.

"Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренным ч. 1 ст. 122 УК РФ ("Заражение ВИЧ-инфекцией"). Вину она не признала, поскольку не желала заразить ребенка ВИЧ-инфекцией", - сказала адвокат.

По ее словам, уголовное дело попало в производство Московского районного суда Петербурга. В сентябре оно будет рассматриваться по существу. Также Московский райсуд решит вопрос о лишении женщины родительских прав. Этого, как отметила Кривонос, добиваются органы опеки.

"Заседание по существу назначено на 9 сентября. Возможно, будет принято окончательное решение по делу", - добавила адвокат.

По словам Кривонос, женщина знала о своем диагнозе, но не принимала его и не знала, что кормление грудным молоком может причинить ребенку вред.

"Это вопрос ее личного восприятия данной информации, потому что о ВИЧ-инфекции ей сообщили по телефону. И в дальнейшем, исходя из своих личных особенностей и представления о медицине, она выбрала для себя позицию бездействия", - пояснила Кривонос.

Адвокат отметила, что сейчас ребенок находится в детском доме. Мать же предпринимает все действия, чтобы вернуть его в семью.

"Она получила социальную и психологическую помощь, осознала свое заблуждение в отношении ВИЧ-инфекции. С ребенком видится, покупает необходимые вещи для него, встала на учет в СПИД-центр, приняла диагноз", - добавила Кривонос.