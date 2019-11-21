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Власти Мехико опровергли сообщения о присутствии наркокартеля "Синалоа" в городе

Глава Управления общественной безопасности столицы Мексики при этом призвал усилить борьбу с организованной преступностью

МЕХИКО, 22 ноября. /ТАСС/. Несколько преступных сообществ орудуют в столице Мексики, но среди них нет наркокартеля "Синалоа". Об этом заявил в четверг глава Управления общественной безопасности (УОБ) Мехико Омар Гарсиа. Он опроверг появившиеся утверждения о том, что члены "Синалоа" занимаются вымогательством в историческом центре мегаполиса, где уже убили нескольких предпринимателей.

"Я уверяю вас, что наркокартель "Синалоа" не присутствует в этом районе", - приводит слова Гарсии газета El Universal. Глава УОБ выступил в парламенте Мехико, призвав депутатов одобрить его инициативу о создании дополнительной специальной группы численностью 500 человек для борьбы с организованной преступностью.

Бывший главарь наркокартеля "Синалоа" Хоакин Гусман был экстрадирован в США из Мексики по запросу американских властей в январе 2017 года. В феврале этого года жюри присяжных суда Восточного округа штата Нью-Йорк признало его виновным по всем пунктам обвинения. В середине июля Гусман был приговорен к пожизненному заключению, его также обязали выплатить штраф в размере $12,6 млрд.

Мексиканские силовики 17 октября поймали в Кульякане, столице штата Синалоа, Овидио Гусмана Лопеса, сына Хоакина Гусмана. После этого на городских улицах начались бои между военными и членами преступного сообщества. В столкновениях погибли не менее девяти человек, более 20 пострадали. В тот же день руководители силовых министерств приказали отпустить задержанного, чтобы не подвергать опасности местных жителей.

Оппоненты президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора подвергли это решение критике и поставили под сомнение правильность стратегии правительства по борьбе с преступностью. Глава государства 22 октября заявил, что власти не собираются ее пересматривать.

Теги
МексикаСШАЛопес Обрадор, Андрес Мануэль
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