Украина выдала Испании вора в законе с российским гражданством

КИЕВ, 26 декабря. /ТАСС/. Власти Украины экстрадировали в Испанию криминального авторитета, известного под кличкой "Батыр Бухарский", которого испанская юстиция обвиняет в отмывании преступных доходов. Об этом сообщила в четверг Национальная полиция Украины.

По ее данным, выданный Испании 48-летний уголовный авторитет является уроженцем Узбекистана и имеет гражданство России. "Батыр Бухарский" в преступной иерархии считается вором в законе. Настоящее имя "Батыра Бухарского" украинская полиция не приводит. Экстрадиция произошла 24 декабря.

По данным украинских правоохранительных органов, "Батыр Бухарский" с 2017 года находился в международном розыске за совершение преступлений на территории Испании. "Вместе с другими участниками ОПГ [он] организовал схему по отмыванию денег, полученных преступным путем, легализация которых осуществлялась путем приобретения недвижимости", - говорится в сообщении.

В апреле 2019 года "Батыр Бухарский" незаконно прибыл на территорию Украины и вскоре был задержан, о чем Нацполиция сообщила европейским коллегам. По законам Испании, вору в законе грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 17 лет.