{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Украина выдала Испании вора в законе с российским гражданством

По данным полиции, "Батыр Бухарский" занимался в Испании отмыванием денег, полученных преступным путем

КИЕВ, 26 декабря. /ТАСС/. Власти Украины экстрадировали в Испанию криминального авторитета, известного под кличкой "Батыр Бухарский", которого испанская юстиция обвиняет в отмывании преступных доходов. Об этом сообщила в четверг Национальная полиция Украины.

По ее данным, выданный Испании 48-летний уголовный авторитет является уроженцем Узбекистана и имеет гражданство России. "Батыр Бухарский" в преступной иерархии считается вором в законе. Настоящее имя "Батыра Бухарского" украинская полиция не приводит. Экстрадиция произошла 24 декабря.

По данным украинских правоохранительных органов, "Батыр Бухарский" с 2017 года находился в международном розыске за совершение преступлений на территории Испании. "Вместе с другими участниками ОПГ [он] организовал схему по отмыванию денег, полученных преступным путем, легализация которых осуществлялась путем приобретения недвижимости", - говорится в сообщении.

В апреле 2019 года "Батыр Бухарский" незаконно прибыл на территорию Украины и вскоре был задержан, о чем Нацполиция сообщила европейским коллегам. По законам Испании, вору в законе грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 17 лет.

Теги
УкраинаИспания
Реклама на ТАСС
Главу банды налетчиков на ювелирные магазины осудили на семь лет
За несколько лет банда Андрея Минина совершила 15 разбойных нападений в семи регионах страны
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС