Суд в Казани арестовал обвиняемых в участии в экстремистском объединении

КАЗАНЬ, 21 февраля. /ТАСС/. Вахитовский районный суд города Казани в пятницу заключил под стражу двух предполагаемых участников запрещенного в РФ объединения "Ат-Такфир Валь-Хиджра", передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд постановил избрать обвиняемому Малахову Олегу меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 29 суток - вплоть до 18 апреля 2020 года", - сказала судья. Она добавила, что аналогичная мера избрана и в отношении обвиняемого Альберта Залалтдинова.

Ранее суд заключил под стражу обвиняемого по тому же делу Руслана Ширинова. Оглашая постановление следователя в отношении Малахова, судья отметила, что в августе 2018 года Малахов и Ширинов, действуя под руководством Залалтдинова, объявили одному из мужчин так называемый "такфир", то есть обвинение в неверии. Согласно идеологии этой экстремистской группировки, подобное обвинение влечет возможность любой физической расправы, вплоть до убийства.

"В январе 2020 года Малахов, находясь по месту своего временного пребывания, обсуждал на конспиративных встречах с Залалтдиновым деятельность по реализации одной из идеологических задач международного религиозного экстремистского объединения "Ат-Такфир Валь-Хиджра" по объявлению "такфира", - зачитала постановление следователя судья.

Залалтдинов в своей квартире вмести с неустановленным следствием лицом на конспиративной встрече "разрабатывал план по совершению противоправных действий на территории Республики Татарстан с целью финансового обогащения, необходимого для последующего отбытия на территорию иностранных государств для участия в боевых действиях на стороне незаконных вооруженных формирований, члены которых поддерживают идеологию указанного запрещенного экстремистского объединения", - объяснила судья.