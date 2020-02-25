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Бывшего замначальника оренбургской колонии осудили за попытку скрыть избиение заключенного

Мужчина знал, что двое заключенных издеваются над третьим, но не стал сообщать об этом, чтобы не портить статистику

ОРЕНБУРГ, 25 февраля. /ТАСС/. Новотроицкий городской суд Оренбургской области приговорил бывшего заместителя начальника одного из исправительных учреждений региона к одному году лишения свободы и заменил наказание принудительными работами. Об этом говорится в сообщении, размещенном во вторник на сайте суда.

"Новотроицким городским судом провозглашен приговор в отношении бывшего заместителя начальника одного из исправительных учреждений Новотроицка, который органами предварительного расследования обвинялся в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями"). При определении вида и меры наказания подсудимому суд учел смягчающие обстоятельства, а также отсутствие отягчающих, и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на один год. Учитывая данные о личности подсудимого, суд посчитал возможным применить положения ч. 2 ст. 53.1 УК РФ и заменил подсудимому назначенное наказание принудительными работами на срок один год с удержанием из заработной платы 15% в доход государства", - сказано в сообщении.

Подсудимый знал, что в его колонии двое заключенных издевались над третьим с целью довести до самоубийства. Бывший замначальника учреждения скрыл эти факты, чтобы не ухудшить показатели своей работы. Он устно распорядился, чтобы его подчиненный признал полученные травмы бытовыми, уточняется в сообщении пресс-службы суда.

Дополнительным наказанием для бывшего заместителя начальника колонии станет двухлетний запрет занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти в правоохранительных органах, органах уголовно-исполнительной системы и органах местного самоуправления.

"Приговор в законную силу не вступил. Стороны вправе обжаловать его в апелляционном порядке", - отметили в суде.

Теги
РоссияОренбургская область
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