Бывшего замначальника оренбургской колонии осудили за попытку скрыть избиение заключенного

ОРЕНБУРГ, 25 февраля. /ТАСС/. Новотроицкий городской суд Оренбургской области приговорил бывшего заместителя начальника одного из исправительных учреждений региона к одному году лишения свободы и заменил наказание принудительными работами. Об этом говорится в сообщении, размещенном во вторник на сайте суда.

"Новотроицким городским судом провозглашен приговор в отношении бывшего заместителя начальника одного из исправительных учреждений Новотроицка, который органами предварительного расследования обвинялся в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями"). При определении вида и меры наказания подсудимому суд учел смягчающие обстоятельства, а также отсутствие отягчающих, и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на один год. Учитывая данные о личности подсудимого, суд посчитал возможным применить положения ч. 2 ст. 53.1 УК РФ и заменил подсудимому назначенное наказание принудительными работами на срок один год с удержанием из заработной платы 15% в доход государства", - сказано в сообщении.

Подсудимый знал, что в его колонии двое заключенных издевались над третьим с целью довести до самоубийства. Бывший замначальника учреждения скрыл эти факты, чтобы не ухудшить показатели своей работы. Он устно распорядился, чтобы его подчиненный признал полученные травмы бытовыми, уточняется в сообщении пресс-службы суда.

Дополнительным наказанием для бывшего заместителя начальника колонии станет двухлетний запрет занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти в правоохранительных органах, органах уголовно-исполнительной системы и органах местного самоуправления.

"Приговор в законную силу не вступил. Стороны вправе обжаловать его в апелляционном порядке", - отметили в суде.