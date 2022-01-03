Эксперт: Белый дом пытается вместе с Киевом выработать предложения по реализации "Минска"

КИЕВ, 3 января. /ТАСС/. Интенсивность переговоров США, России и Украины в последнее время говорит о попытке американской администрации найти компромисс для реализации минских соглашений по урегулированию конфликта в Донбассе. Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС в понедельник высказал директор Украинского института политики Руслан Бортник.

"Привлекает внимание, что переговоры проходят в выходные дни, в праздники. Это говорит о том, что они не носят чисто церемониальный характер, а являются свидетельством того, что идет сложный, предметный и глубокий политический диалог", - прокомментировал он состоявшийся в воскресенье полуторачасовой телефонный разговор между президентом Украины Владимиром Зеленским и его американским коллегой Джо Байденом. Бортник обратил внимание, что до переговоров президента России Владимира Путина с американским лидером, которые состоялись 30 декабря, был еще звонок госсекретаря США Энтони Блинкена на Украину. "Очевидно, что сегодня американская администрация пытается выработать свои предложения российской стороне по реализации минских соглашений и по урегулированию на Украине, - отметил политолог. - С целью выработки таких предложений идет диалог с Киевом, чтобы найти модель, которая потенциально могла бы устроить Киев и потенциально могла бы быть реализована и приемлема для России".

Бортник обратил внимание на беспрецедентную интенсивность переговоров сторон на разных уровнях в период новогодних праздников. "Во-первых, мы видим, что США услышали российские предложения по договору и соглашению (договор РФ и США о гарантиях безопасности и соглашение о мерах обеспечения безопасности РФ и стран НАТО - прим. ТАСС), и они воспринимаются серьезно. Во-вторых, есть понимание ограниченности во времени, в-третьих, есть понимание того, что отсутствие эффективной дипломатии может привести к кризису безопасности для всех. Все это подталкивает стороны к очень интенсивному диалогу", - полагает эксперт.

Все эти факторы, по его мнению, говорят о близости новой попытки мирного урегулирования конфликта на востоке Украины. "Какую новую модель компромисса смогут принять стороны, сложно сказать. То, насколько она будет приемлема для Зеленского и политических элит на Украине, во многом зависит от позиции западных партнеров, их влияния на радикальные группы. Думаю, что при грамотной информационной политике Украина примет любой компромисс по минским соглашениям", - заключил Бортник.

Эксперт также выразил мнение, что звонок Байдена Зеленскому говорит еще и о том, что США пытаются убедить украинскую сторону и американскую оппозицию в том, "что никакой сдачи Украины нет и никакого сговора за украинской спиной нет". "Этот диалог усиливает позиции Зеленского и является своего рода оправдательным инструментом для Байдена, потому что мы видим, что оппозиция любые переговоры с РФ пытается использовать для критики администрации Байдена", - пояснил политолог.

Частота переговоров

30 декабря состоялся разговор Байдена и Путина, который продолжался 50 минут. Незадолго до начала вторых за декабрь переговоров двух лидеров пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что беседу инициировал глава российского государства. 2 января Байден провел телефонный разговор с Зеленским. Ключевой темой переговоров двух лидеров, по информации офиса украинского президента, стала "ситуация на востоке и границах Украины".

Последний разговор президентов Украины и Соединенных Штатов состоялся 9 декабря - спустя два дня после телемоста между лидерами РФ и США.