В Калининграде откроют театр литературы в рамках приграничного сотрудничества РФ - Литва

КАЛИНИНГРАД, 13 ноября. /ТАСС/. Калининградская областная научная библиотека совместно с Балтийским федеральным имени Иммануила Канта выиграла грант Евросоюза в €300 тыс. на реализацию проекта "Серебряный возраст: образование для трансграничной социальной интеграции". В его рамках в Калининграде откроют театр литературы, в котором задействуют жителей Калининграда в возрасте старше 50 лет, сообщила в пятницу пресс-служба областного правительства.

"В рамках программы приграничного сотрудничества Литва - Россия на период 2014-2020 годов будет реализован проект "Серебряный возраст: образование для трансграничной социальной интеграции" <...> Творческой частью проекта станет создание театра литературы, в котором примут участие калининградцы в возрасте 50 плюс", - говорится в сообщении.

Партнером проекта с литовской стороны выступает государственная библиотека имени Пятраса Кряучунаса в литовском городе Мариямполе. Жители Калининграда, которые будут участвовать в театральной части проекта, смогут попробовать себя в качестве актеров в постановках по темам, связанным с историей и легендами Калининграда и Мариамполя. В работе над любительскими спектаклями примут участие профессиональные театральные режиссеры и культурологи, которые проведут общеобразовательные лекции по истории театра, в том числе и с использованием онлайн-технологий, отметили в пресс-службе калининградского правительства.

Участники проекта также получат навыки здорового образа жизни, улучшат знание английского языка, научатся пользоваться электронными ресурсами, примут участие в решении городских проблем.

Реализация проекта начнется весной 2021 года и рассчитана на два года. Его главным бенефициаром явялется БФУ им. Канта, уточнили в пресс-службе.

Калининградская область реализует программы приграничного сотрудничества "Россия - Польша" с общим объемом финансирования €62,3 млн и "Россия - Литва" - €25 млн на период с 2014 года по 2020 год. Средства на исполнение программ выделяются Россией и Евросоюзом. Цель - поддержка сотрудничества в социальной, экологической, экономической и институциональной сферах, сохранение культурного и исторического наследия.