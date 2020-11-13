Уникальные коллективы впервые выступят на фестивале балетного искусства в Коми

СЫКТЫВКАР, 13 ноября. /ТАСС/. Фестиваль балетного искусства финно-угорских государств и регионов России "Зарни джыджъяс" ("Золотые ласточки") пройдет в Республике Коми с 14 по 22 ноября. Он несколько раз переносился из-за пандемии, менялся его состав и репертуар, но фестиваль состоится, и впервые он пройдет в рамках Международного культурного центра в регионах РФ "Перекресток культур 2020", сообщил в пятницу журналистам директор Театра оперы и балета Коми Дмитрий Степанов.

"Очень большой федеральный проект, курируемый Минкультуры РФ - Международный культурный центр "Перекресток культур" - впервые проводится в Коми, и в рамках него состоится наш фестиваль "Зарни джыджъяс". Центр заключается в совместном творчестве российских и зарубежных молодых деятелей культуры, музыки и искусства. В этом году этот проект проходит всего в четырех федеральных округах по итогам федерального конкурса, в том числе и в Сыктывкаре", - рассказал директор театра.

Как отметил министр культуры, туризма и архивного дела Коми Сергей Емельянов, организовать фестиваль с участием российских и зарубежных исполнителей было совсем непросто в условиях пандемии, переговоры велись с десятью театрами. Однако в столице республики выступят и проведут творческие встречи и мастер-классы уникальнейшие коллективы, отметил он.

В частности, рассказал директор театра, состоится онлайн-встреча с дирижером Александром Дмитриевым, который проживает сейчас во Франции. Пройдет круглый стол, посвященный жизни театра и театральной деятельности во время Великой Отечественной войны - большой просветительский проект для молодежи с участием федеральных экспертов. Также состоятся несколько мастер-классов и творческих встреч по хореографии. Их проведут премьер Большого театра Владислав Лантратов и прима-балерина Большого Екатерина Крысанова, а также новый руководитель балетной труппы Театра оперы и балета Коми Андрей Меркурьев, иностранные артисты из Большого.

Уникальные встречи

В рамках фестиваля 14 ноября пройдет спектакль "Яг Морт". Это один из последних показов в существующей редакции, поскольку весной 2021 года планируется премьера спектакля в новой редакции. "На следующей неделе состоится творческий вечер Андрея Меркурьева - это уникальная творческая встреча. Затем выступят наши гости - Константин Кейхель со своей труппой из Санкт-Петербурга и Александр Могилев из Москвы. Это молодые, очень яркие и одни из самых прогрессивных современных хореографов в стране и в мире, которые уже завоевали известность. Для Сыктывкара их выступление - яркое событие. Заключительный гала-концерт фестиваля состоится 22 ноября", - рассказал Степанов.

Премьера балета "Яг Морт" состоялась в 1961 году, его ставили четыре раза, в нынешней редакции спектакль идет с 2006 года. "Яг Морт" - это первый коми-балет, яркий национальный спектакль на жизнерадостную музыку коми-композитора Якова Перепелицы.

Государственный театр оперы и балета Республики Коми, действующий с 1958 года, - крупнейшая культурная площадка в регионе. В репертуаре более 60 опер, балетов и постановок других жанров. Театр имеет свои традиции и известен международным фестивалем оперного и балетного искусства "Сыктывкарская весна", фестивалем балетного искусства финно-угорских стран и регионов России "Золотые ласточки" и новогодним лайт-фестивалем.