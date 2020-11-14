Фестиваль "Посвящение Олегу Кагану" откроется в Московской консерватории

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Музыкальный фестиваль "Посвящение Олегу Кагану" пройдет в стенах Московской консерватории. Зрителей ждут четыре концертных программы с 14 по 28 ноября, сообщила пресс-служба консерватории.

"С 14 по 28 ноября в залах Московской консерватории вновь пройдет международный фестиваль "Посвящение Олегу Кагану" - в этом году в 21-й раз. Память о выдающемся музыканте - скрипаче, профессоре Московской консерватории - хранят его близкие и друзья. Супруга артиста, Наталия Гутман, является неизменным художественным руководителем фестиваля", - отметили в пресс-службе.

Первый вечер будет посвящен также памяти другого выдающегося музыканта, постоянного участника фестиваля, виолончелиста Александра Бузлова, ушедшего из жизни 8 ноября. Пианистка Ксения Башмет и виолончелисты Борис Андрианов и Евгений Тонха исполнят в Малом зале камерные и вокальные сочинения Брамса, Мусоргского и Аренского.

Центральным событием смотра станет концерт 18 ноября в Большом зале с участием Концертного симфонического оркестра Московской консерватории под управлением дирижера Тимура Зангиева. Прозвучит мировая премьера Арии для скрипки, английского рожка и камерного оркестра Ефрема Подгайца, а также сочинения Мендельсона, Онеггера, Вайнберга.

Двадцать первого ноября, накануне годовщины со дня рождения Кагана, в Малом зале выступят представители семьи Гутман-Каган - сопрано Ольга Дьячковская и скрипач Святослав Мороз, а также победитель XV Международного конкурса им. Чайковского пианист Дмитрий Маслеев. Завершится фестиваль 28 ноября музыкально-литературной композицией "Письма Моцарта" в исполнении солистов ансамбля "Концертино", во второй части концерта гости услышат сочинения Шнитке, Пьяццоллы, Крейслера и других композиторов ХХ века.

Олег Каган (1946 - 1990) - советский скрипач, заслуженный артист РСФСР. За свою жизнь Каган успел выиграть ряд престижных международных конкурсов, добиться успеха у публики, получить признание именитых коллег и уважение со стороны знаковых композиторов-современников. Маэстро играл в камерных ансамблях со Святославом Рихтером, Наталией Гутман и Юрием Башметом.