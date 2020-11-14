В Красноярске откроется всероссийский фестиваль мультконцертов "Союзмультфильма"

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Всероссийский фестиваль мультконцертов, в рамках которого прозвучат любимые песни из мультфильмов "Чебурашка", "Бременские музыканты", "Летучий корабль", пройдет в 25 городах России. Первый концерт состоится в субботу в Красноярске, сообщила пресс-служба "Союзмультфильма".

"Российская классическая мультипликация всегда славилась своими блестящими музыкальными произведениями, которые создавались для анимационных фильмов лучшими композиторами с мировыми именами и достойны оркестрового исполнения. Вкупе с анимационным рядом "Мультконцерт" становится совершенно отдельным произведением искусства, который, благодаря живому музыкальному сопровождению позволяет еще ярче сопереживать происходящему на экране и открывать новые грани любимых мультфильмов", - рассказала председатель правления "Союзмультфильма" Юлиана Слащева, которую процитировали в пресс-службе.

Фестиваль пройдет в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Калининграде и других городах России при поддержке Минкультуры РФ и Российского фонда культуры. Программа мультконцертов включает легендарные мелодии из мультфильмов, написанные Максимом Дунаевским, Геннадием Гладковым, Владимиром Шаинским и другими композиторами, а также анимационные фрагменты. Перед гостями выступят детские ансамбли в сопровождении симфонических оркестров. Они исполнят песни из "Чебурашки", "Бременских музыкантов", "Ну, погоди!", "Летучего корабля", "Каникул Бонифация".

Фестиваль продлится с ноября 2020 года по январь 2021. Организаторы приняли решение сделать его ежегодным. Инициатором и автором идеи проекта стал благотворительный фонд "Гармония детства" совместно с группой компаний Zapomni.