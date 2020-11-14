В Петербурге открывается международный выставка "В круге Дягилевом"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 ноября. /Корр. ТАСС Олег Сердобольский/. Международный выставочный проект "В круге Дягилевом. Пересечение судеб" будет представлен в субботу в Музее музыки в Шереметевском дворце - филиале Музея театрального и музыкального искусства. Этот вернисаж станет центральным событием проходящего в Петербурге Одиннадцатого международного фестиваля искусств "Дягилев. P.S."

"Мы задумали этот проект два года назад. Нам очень хотелось, чтобы Сергей Павлович Дягилев стал главным героем выставки, составленной из портретов людей, которых он собирал вокруг себя для реализации своих творческих идей. В результате сложился такой коллективный портрет эпохи, охватывающий три десятилетия ХХ века. Мощная харизматичная личность Дягилева помогла нам продраться сквозь минное поле ковида и собрать вместе все эти лица, что практически не удавалось никому", - сказала в беседе с журналистами автор идеи и куратор проекта, директор Музея театрального и музыкального искусства Наталья Метелица.

Она отметила, что в эту идею вовлечены 19 государственных российских и зарубежных музеев и шесть частных коллекций из Франции, Бельгии, Италии. То, что музейщики в таких сложных условиях поддержали петербургский проект, Наталья Метелица назвала "подвигом музейного сообщества" и доказательством того, что "культура по-настоящему может объединить нас". Финансовую поддержку проекту оказала администрация Петербурга.

Двенадцать сюжетов

Выставка "В круге Дягилевом", художественно выстроенная как "волны памяти", состоит из 12 больших сюжетов - по числу кругов жизненного и творческого пути импресарио. В каждом из разделов его личность раскрывается через людей, которых он притягивал, отталкивал, с кем дружил, у кого учился, кем дорожил, чей талант открывал. Герои выставки - от Анны Павловой до Габриэль Шанель, от Михаила Фокина до Джорджа Баланчина, от Ильи Репина до Анри Руссо, от Льва Бакста до Пабло Пикассо. Собранные здесь материалы предстают как беспрецедентный диалог художественных культур России и Европы. Многие из 22 портретов, присланных зарубежными партнерами, будут демонстрироваться в России впервые.

Авторы выставки особенно выделяют сюжет "Мечты о России. Невозвращение блудного сына" как трагический рефрен дягилевской истории. Два сюжета - "Петербург. Начало" и "Смерть в Венеции" - закольцовывают экспозицию: образы имперской столицы России и мистического города на воде перекликаются, замыкая круги жизни и судьбы Сергея Дягилева. К выставке издан альбом-каталог на русском и английском языках.