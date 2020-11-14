Премьера спектакля об эвакуации объектов культуры во время войны пройдет в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 ноября. /ТАСС/. Премьера демоверсии телеспектакля об эвакуации объектов культуры и культурной интеллигенции во время Великой Отечественной войны в Свердловск (ныне - Екатеринбург) состоится в 17:00 мск 14 ноября в Екатеринбурге в соцсетях. Об этом сообщили на официальном портале управления культуры города.

Свердловск - крупнейший центр эвакуации, куда с 1941 года направлялись промышленные предприятия, образовательные и культурные учреждения.

"Четырнадцатого ноября в 19:00 (17:00 мск) <…> в честь 75-летия Победы и будущего открытия культурного центра "Эрмитаж-Урал" в Екатеринбурге представят премьеру демоверсии телеспектакля об эвакуации и сохранении культурного достояния страны во время Великой Отечественной войны в Свердловске", - говорится в сообщении. В соцсетях уточняется, что премьера состоится в группе управления культуры города во "ВКонтакте".

Идея создания документальной театральной постановки "Свердловск: культурная эвакуация" возникла из серии журналистских материалов о культурной интеллигенции, эвакуированной во время Отечественной войны на Урал из Москвы, Санкт-Петербурга, Крыма, Одессы, Киева.

"Это документальные истории, собранные по крупицам из интервью, книг, архивов культурных учреждений, которые нашли приют в нашем городе и спасли здесь бесценные музейные коллекции. Как группа музейщиков сохраняла в городе вывезенные сокровища Эрмитажа, как работал в эвакуации главный театр страны МХАТ? Как знаменитая балерина Майя Плисецкая выживала в голодном Свердловске, а известная детская писательница Агния Барто стала работать на заводе вместе с подростками, чтобы помогать им? Какие животные из Московского зоопарка спаслись, а какие погибли в суровые уральские морозы", - рассказали в управлении о спектакле.

В реализации проекта приняли участие известный российский драматург, ученица Николая Коляды Ирина Васьковская, режиссер проектов Музея истории Екатеринбурга Ирина Лядова. Они решили представить Свердловск в образе маленькой удивленной девочки, "которая восприняла приезд и отъезд столичных персон как важное событие в своей жизни". "Премьера полной версии спектакля и офлайн состоится уже во время открытия центра "Эрмитаж-Урал" в следующем году", - уточнили в управлении.