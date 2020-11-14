{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Старт продаж билетов на "Щелкунчика" в Большом театре перенесли на неопределенный срок

Театр также приостановил предварительную продажу билетов на остальные спектакли с 16 ноября по 15 января 2021 года

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Большой театр переносит на неопределенный срок старт продаж билетов на новогодние показы балета "Щелкунчик". Об этом в субботу сообщается на странице театра в Facebook.

"Дата начала предварительной продажи на представления балета "Щелкунчик", которые должны состояться в январе 2021 года, ранее запланированная на 14 ноября, переносится и будет объявлена позднее", - говорится в сообщении.

Кроме того, театр проинформировал о приостановке с 16 ноября 2020 года по 15 января 2021 года предварительной продажи билетов на все остальные спектакли.

В соответствии с приказом Министерства культуры РФ, театры, кинотеатры и концертные залы Москвы с 16 ноября должны ограничить максимальное число зрителей в залах до 25%.

Теги
Россия
Фестиваль "Посвящение Олегу Кагану" откроется в Московской консерватории
В Малом зале прозвучат камерные и вокальные сочинения Брамса, Мусоргского и Аренского
Читать полностью