Старт продаж билетов на "Щелкунчика" в Большом театре перенесли на неопределенный срок

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Большой театр переносит на неопределенный срок старт продаж билетов на новогодние показы балета "Щелкунчик". Об этом в субботу сообщается на странице театра в Facebook.

"Дата начала предварительной продажи на представления балета "Щелкунчик", которые должны состояться в январе 2021 года, ранее запланированная на 14 ноября, переносится и будет объявлена позднее", - говорится в сообщении.

Кроме того, театр проинформировал о приостановке с 16 ноября 2020 года по 15 января 2021 года предварительной продажи билетов на все остальные спектакли.

В соответствии с приказом Министерства культуры РФ, театры, кинотеатры и концертные залы Москвы с 16 ноября должны ограничить максимальное число зрителей в залах до 25%.