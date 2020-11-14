Сольным концертом Мацуева открылся в Перми именной фестиваль музыканта

ПЕРМЬ, 14 ноября. /ТАСС/. Десятый международный фестиваль Дениса Мацуева в Перми открылся его сольным концертом, программа посвящена юбилею Бетховена. Для исполнения народный артист России выбрал три сонаты немецкого композитора, передает корреспондент ТАСС.

"Я счастлив, что мы сегодня открылись, так как Пермь для меня и наш фестиваль - это очень близкий, родной дом, куда хочется возвращаться, сколько всего здесь было за эти десять лет. За эти четыре дня здесь на сцене будут выдающиеся музыканты разных поколений. Счастье, что мы проводим эти концерты, потому что не везде в мире сейчас это возможно", - сказал Мацуев со сцены.

В воскресенье на сцену вместе с Мацуевым выйдет Российский национальный оркестр под руководством Михаила Плетнева, лауреаты международных конкурсов виолончелист Александр Рамм и пианистка Ева Геворгян. На концерте симфонической музыки прозвучат "Вариации на тему рококо" и "Концерт для фортепиано с оркестром №2" Петра Чайковского, а также "Концерт для фортепиано с оркестром № 3 до мажор" Сергея Прокофьева, дирижер - Димитриос Ботинис. В третий фестивальный вечер выступят оперная певица народная артистка России Хибла Герзмава и скрипач Сергей Догадина. Завершится фестиваль 17 ноября джазовыми импровизациями.

Фестиваль Мацуева в Перми проходит с 2011 года. В этом году он должен был пройти с 19 по 22 марта, но из-за пандемии его перенесли.