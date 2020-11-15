В Великом Устюге отреставрируют памятники архитектуры XVII-XIX веков

ВОЛОГДА, 15 ноября. /ТАСС/. Масштабную реставрацию и капитальный ремонт памятников архитектуры XVII-XIX веков планируется провести в ближайшие пять лет в старинном городе Великом Устюге в Вологодской области. Это привлечет в город больше туристов, которых помимо вотчины Деда Мороза интересует и сохранившееся историко-культурное наследие города, рассказали ТАСС в правительстве региона.

Великий Устюг - город-музей под открытым небом, который в XVI-XVII веках был крупнейшим торговым центром Севера Руси. Один из древнейших городов Русского Севера, который сохранил свою уникальность, храмы, усадьбы знаменитых купцов. В ближайшие пять лет планируется привести в порядок архитектурные ансамбли Великоустюгского района, более 10 объектов поставить на реконструкцию, сообщил в конце октября на пресс-конференции Ростуризма губернатор Олег Кувшинников.

"На территории Великоустюгского района расположены 146 объектов культурного наследия, из них 42 - федерального значения, 104 - регионального значения. В Великом Устюге развиваются различные виды туризма, больший процент приходится на историко-культурное направление. Все программы пребывания туристов насыщены экскурсиями по городу и музейными объектами, большинство которых являются памятниками архитектуры. Поэтому объекты требуют внимания, их поддержанием в надлежащем виде занимается Великоустюгский музей-заповедник. Приведение в порядок некоторых объектов планируется в рамках областной программы "Наследие Вологодчины", рассчитанной до 2025 года", - сообщили ТАСС в администрации правительства области.

Исторические усадьбы

Одним из знаковых объектов города является расположенная в центре Великого Устюга усадьба купца Чебаевского (Аленевых-Поповых), памятник федерального значения XIX - начала XX века. Усадьба занимает угол квартала между Советским проспектом, главной магистралью города, и улицей Красноармейской. Комплекс был построен в первой трети XIX века, все строения главным фасадом обращены на соборную площадь. До нашего времени в составе усадьбы сохранились главный дом, флигель, ворота и складской корпус. Наиболее раннее упоминание о доме и флигеле относится к 1844 году, когда владельцем усадьбы был купец второй гильдии Д. В. Аленев. "Дом каменный, двухэтажный, имеет полуциркульный угол …, флигель каменный, одноэтажный", - говорится в старом документе. К 1865 году усадьба перешла во владение к купцу Ивану Попову, за которым, по-видимому, была замужем Е. Д. Аленева-Попова. Усадьба принадлежала ей с 1867 по 1899 год. В 1899 году усадьбу приобрел купец М. Л. Чебаевский, владевший ей до 1917 года. Вероятно, при нем на рубеже XIX-XX веков были обновлены ворота и главный дом. В этот же период построен большой складской корпус для товаров, приспособленный после революции 1917 года под кинотеатр "Паризиана".

По данным Комитета по охране культурных объектов Вологодской области, ансамбль усадьбы интересен ассиметричным решением главного фасада и декором каждого сооружения. На данный момент в доме располагается Детский музейный центр Великоустюгского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника, в бывших складских помещениях купца - фондохранилище музея-заповедника, во флигеле - второе здание Детского музейного центра, где расположены помещения мастер-классов и студий. Здания усадебного дома и складских помещений ремонта не требуют. Однако здание флигеля и ворота требуют покраски кровли, реставрации фасадов, усиления фундаментов, восстановлении отмостки и вертикальной планировки территории.

Работы планируется выполнить в рамках областной программы "Наследие Вологодчины", действующей с 2018 по 2025 год. В 2023 году планируется разработать проектно-сметную документацию, в 2024 году - провести работы, сообщили ТАСС в администрации региона.

Еще один знаковый объект города - дом Соболева, памятник регионального значения середины XIX века. Это один из немногих сохранившихся в Великом Устюге больших деревянных домов с мезонином, выстроенных в стиле позднего классицизма. В 1865 году он принадлежал купцу Ивану Соболеву, в 1881 году перешел во владение купцу Константину Трудову, в 1890 году - к крестьянину Стефану Коваву, а в июне 1917 года его хозяином стал Прокопий Уваровский. Сочетание небольших квадратных окон первого этажа с тройным окошком мезонина и высокими прямоугольными окнами второго этажа дает разнообразие строгой композиции. Окна обрамлены профилированными наличниками, а окно мезонина отмечено своеобразным так называемым замковым камнем.

Еще один известный в Великом Устюге памятник регионального значения XIX века - дом Белых. Известно, что его построил в 1872 году купец Платон Белых. В 1907 году его приобрел купец Александр Ноготков. При нем здание было расширено с восточной стороны двухэтажной пристройкой. Тогда же частично была изменена внутренняя планировка, и здание получило дошедший до нашего времени декор фасадов. Этот дом - редкий образец эклектичного жилого дома со сложной живописной композицией и оригинальной нарядной отделкой фасадов. Строение закрепляет угол квартала, чем определяется его важное градостроительное значение. Главный фасад имеет симметричную композицию с ризалитами (выступающими частями) по краям, завершенными треугольными фронтонами со шпилями.

Ансамбль Дымковских церквей

Привлекает туристов также ансамбль Дымковских церквей - памятник федерального значения XVII века, который частично требует реставрации. Он состоит из двух каменных церквей - холодной одноэтажной церкви Дмитрия Солунского и теплой двухэтажной церкви Сергея Радонежского. С восточной стороны от церквей расположены ворота ограды, некогда окружавшей приход. В ограду входила сохранившаяся угловая юго-восточная часовня. Ансамбль расположен на берегу реки Сухоны, с юга и с запада окружен низкой, преимущественно одноэтажной застройкой слободы. Церковь Дмитрия Солунского благодаря крупному объему четверика, сложному силуэту, венчающему пятиглавия, и возвышающейся шатровой колокольне занимает доминирующее положение в ансамбле. С юга от нее на расстоянии 20 м поставлена церковь Сергия Радонежского, имеющая ярусное завершение храма.

Считается, что церкви, сначала деревянные, а затем каменные, начали возводить здесь с 1383 года в память об участии устюжан в Куликовской битве, поэтому и возвели церковь в честь Дмитрия Солунского, который считался небесным покровителем великого князя Дмитрия Донского.

Здание церкви Сергия Радонежского передано в собственность Великоустюгской епархии. Перед этим были проведены реставрационные работы. Здание церкви Димитрия Солунского 1790 года постройки используется для внешнего показа Великоустюгским государственным историко-архитектурным и художественным музеем-заповедником.

"Требуется проведение комплексной реставрации объекта [церкви Дмитрия Солунского] - кровля, фундаменты, стены, фасады, осуществление вертикальной планировки территории, реставрация иконостаса и настенной живописи XVIII века. Департаментом культуры и туризма области предполагается направление заявки на выделение финансирования областного бюджета в рамках государственной программы "Наследие Вологодчины": 2026 год - разработка проектно-сметной документации, 2027 год - выполнение работ", - рассказал собеседник агентства.