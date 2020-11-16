ГИТИС проведет театральный фестиваль стран СНГ в онлайн-формате

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Третий "Театральный фестиваль стран СНГ "ГИТИС - мастер-класс" пройдет с 16 по 20 ноября. В этом году из-за ограничений, связанных с распространением коронавируса, он состоится в онлайн-формате, сообщает пресс-служба Российского института театрального искусства - ГИТИС.

"Театральные вузы стран СНГ не смогли приехать в Россию на запланированный в марте 2020 года "Театральный фестиваль стран СНГ "ГИТИС - мастер-класс". Мы перенесли фестиваль на осень, но и осенью возможность для студентов выехать не появилась. Однако мы посчитали, что отменять ежегодную встречу неправильно и решили провести фестиваль в онлайн-формате", - говорят организаторы.

Программа фестиваля объединила показы студенческих спектаклей пяти театральных школ. Это Азербайджанский государственный университет культуры и искусств, Казахский национальный университет искусств, Академия музыки, театра и изобразительных искусств Республики Молдова, Государственный институт искусств и культуры Узбекистана и Российский институт театрального искусства - ГИТИС.

"В конце фестиваля учащиеся обсудят увиденное с педагогами вузов. Специально для зрителей будет организован показ постановок на YouTube-канале ГИТИСа и портале "Культура.рф": Уильям Шекспир "Ромео и Джульетта" (Азербайджан), Карло Гоцци "Турандот" (Узбекистан), Борис Акунин "Чайка" (Молдавия) и Антон Чехов "Предложение" (Россия)", - добавляют в пресс-службе. Помимо показов студенческих спектаклей пройдет образовательная программа с участием мастеров и педагогов ГИТИСа, которая также состоится в онлайн-формате.

Организаторами фестиваля выступают Российский институт театрального искусства - ГИТИС и Межгосударственный фонд гуманитарного сотрудничества государств - участников СНГ при поддержке Министерства культуры РФ. Цель фестиваля - укрепление культурного сотрудничества, установление связей между странами СНГ в сфере театрального образования.