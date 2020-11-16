В России стартует проект "Раритет" в поддержку артистов старшего возраста

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Союз театральных деятелей РФ, "Радио России" и радио "Культура" запускают проект "Раритет" в поддержку артистов старшего возраста. Участниками стали актеры из разных городов России, которые озвучили архивные материалы, сообщает пресс-служба создателей проекта.

"В 2020 году большинство российских артистов старшего поколения оказались отделены от театра и работы на сцене: им рекомендовано оставаться дома ради собственной безопасности и здоровья. Длительное нахождение в четырех стенах неизбежно становится тяжелым испытанием", - говорят в пресс-службе.

Как отмечает председатель СТД РФ Александр Калягин, "для артиста играть - значит жить, он не может без театра". "Ощущение своей никчемности, невостребованности может унести жизни многих людей", - считает он.

Организаторы проекта предложили артистам старше 65 лет со всей России, имеющим профессиональное актерское образование, озвучить в радиоэфире архивные материалы - заметки о премьерах, актерах и режиссерах прошлого столетия. Для участия необходимо было заполнить анкету, а также записать видеовизитку - прочитать любое литературное произведение. Прием заявок проходил с 19 по 25 октября.

В результате было отобрано 19 участников проекта - артисты из Казани, Краснодара, Ногинска, Томска, Читы, Якутска и других городов. Их голосами в радиоэфире будут озвучены архивные материалы: рецензии на премьеры, заметки об актерах и режиссерах прошлого столетия. Первый цикл программы (с 16 по 20 ноября) посвящен режиссеру театра и кино, педагогу Анатолию Эфросу.

Партнером проекта является центральная научная библиотека СТД РФ, в архивах которой собраны редкие материалы из театральной периодики XX века.