{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Леонид Агутин победил в конкурсе USA Songwriting Competition

Песня Just a Rainy Day из альбома La Vida Cosmopolita! стала лучшей в номинации World Music, а также вошла в шорт-лист премии в номинации Lyrics Only за лучший текст
Леонид Агутин Сергей Карпухин/ТАСС
Описание
Леонид Агутин
© Сергей Карпухин/ТАСС

ТАСС, 21 ноября. Российский музыкант Леонид Агутин стал лауреатом международного конкурса авторов песен и композиторов USA Songwriting Competition. Об этом сообщается в субботу на сайте конкурса.

Композиция Агутина и Алекса Сино Just a Rainy Day из альбома La Vida Cosmopolita! победила в номинации World Music. Эта песня также вошла в шорт-лист премии в номинации Lyrics Only за лучший текст музыкального произведения. Победа в этой номинации досталась также американцам Биллу Дженкинсу и Тристану Мэттьюсу за песню Thicker Than Rain. В финал конкурса прошел и российский гитарист Роман Мирошниченко. Его композиция Alien's Electrik Dream была номинирована в категории Instrumental, но не признана лучшей.

25 ноября будут объявлены три главных победителя конкурса из числа финалистов во всех категориях.

Релиз альбома La Vida Cosmopolita состоялся 27 марта 2020 года, он включает 11 песен. В его создании участвовали представители Кубы, Колумбии, Венесуэлы, Пуэрто-Рико, Никарагуа, Аргентины, США и России.

Теги
Россия
Омский театр поставил мини-спектакли о жизни актера Михаила Ульянова
Всего театр подготовил пять постановок длительностью около 30 минут. Их будут показывать в доме его родителей в городе Тара
Читать полностью