Леонид Агутин победил в конкурсе USA Songwriting Competition

ТАСС, 21 ноября. Российский музыкант Леонид Агутин стал лауреатом международного конкурса авторов песен и композиторов USA Songwriting Competition. Об этом сообщается в субботу на сайте конкурса.

Композиция Агутина и Алекса Сино Just a Rainy Day из альбома La Vida Cosmopolita! победила в номинации World Music. Эта песня также вошла в шорт-лист премии в номинации Lyrics Only за лучший текст музыкального произведения. Победа в этой номинации досталась также американцам Биллу Дженкинсу и Тристану Мэттьюсу за песню Thicker Than Rain. В финал конкурса прошел и российский гитарист Роман Мирошниченко. Его композиция Alien's Electrik Dream была номинирована в категории Instrumental, но не признана лучшей.

25 ноября будут объявлены три главных победителя конкурса из числа финалистов во всех категориях.

Релиз альбома La Vida Cosmopolita состоялся 27 марта 2020 года, он включает 11 песен. В его создании участвовали представители Кубы, Колумбии, Венесуэлы, Пуэрто-Рико, Никарагуа, Аргентины, США и России.