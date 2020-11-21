Оркестр "Таврический" исполнил классические и рок-композиции на концерте в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 ноября. /ТАСС/. Государственный симфонический оркестр Ленинградской области "Таврический" дал в субботу единственный осенний концерт "Все краски осени. От классики до рока". Он прошел в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум" с ограничением по числу зрителей из-за угрозы распространения коронавируса, рассказал ТАСС руководитель оркестра дирижер Михаил Голиков.

"Мы очень рады, что сегодняшний концерт "Все краски осени. От классики до рока" состоялся, невзирая на то непростое время, в которое мы живем. <...>. Несмотря на то, что сегодня применена пятидесятипроцентная рассадка в зале, сложилось полное ощущение, что это полный зал. По крайней мере, то радушие, тот теплый прием, те аплодисменты, которые мы слышали от зрителей, они нам об этом говорят", - сказал он.

В программу концерта вошли произведения Антонио Вивальди, Анатолия Лядова, а также эстрадные песни групп Aerosmith, No Doubt и других.

"Я очень рад, что удалось подготовить такую необычную, многогранную программу, куда прекрасно поместилась музыка барокко, классицизма, романтизма, импрессионизма, музыка кино, джаз, рок, эстрада" - отметил Голиков.