"Отражение тишины" Микаэла Таривердиева прозвучит на концерте в петербургской филармонии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 ноября. /ТАСС/. Музыка народного артиста РСФСР Микаэла Таривердиева "Отражения тишины" впервые в полном объеме прозвучит в воскресенье на концерте, посвященном предстоящему 90-летию со дня рождения композитора (1931-1996). Вечер пройдет в Малом зале Санкт-Петербургской филармонии, рассказала ТАСС вдова композитора и популяризатор его творчества Вера Таривердиева, которая откроет вечер вступительным словом.

Исполнителями выступят Струнный оркестр "Невский" под управлением Сергея Поляничко и пианист Алексей Гориболь. Общедоступный концерт будет транслироваться на сайте Культура.РФ.

"С идеей концерта "Отражение тишины" ко мне обратился дирижер Сергей Поляничко, который выступит интерпретатором этой музыки. Микаэл Леонович написал ее в 1974 году для телефильма режиссера Александра Прошкина "Ольга Сергеевна". Это очень красивое сочинение, которое представляет собой большую музыкальную историю. За это произведение композитор получил премию Американской академии музыки", - сказала Вера Таривердиева.

По ее словам, "музыка была записана на диск, не раз исполнялась в отрывках, и теперь впервые прозвучит на концерте в полном объеме (1 час 15 минут). Поскольку нот многих номеров не было, один из учеников Таривердиева композитор Дмитрий Гусев снял все композиции с диска по слуху. Были сделаны партитуры, определен состав музыкантов.

Как отметила Вера Таривердиева, предстоящий вечер станет своеобразной прелюдией к 90-летию со дня рождения композитора.

О Микаэле Таривердиеве

Советский и российский композитор, лауреат Государственной премии СССР Микаэл Таривердиев написал музыку к 132 кинофильмам и нескольким спектаклям, а также более 100 песен и романсов, четыре балета, пять опер, камерные вокальные циклы, симфонию, три концерта для органа, два концерта для скрипки с оркестром и концерт для альта и струнного оркестра.

Именем композитора назван основанный в Калининграде Международный конкурс органистов, который впервые состоялся в 1999 году и с тех пор организуется раз в два года. В 2021 году он пройдет в 12-й раз.