Звезда фильма "Дылда" сыграет в спектакле "Де-ба-рр-ка-де-рр"

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Премьера оперы "Де-ба-рр-ка-де-рр", который создатели называют "порталом в пространство личных воспоминаний", состоится в понедельник в Центре Вознесенского. Главную роль в спектакле сыграет звезда фильма "Дылда" Виктория Мирошниченко, сообщает пресс-служба центра.

"Центр Вознесенского и [фестиваль] Brusfest при участии ансамбля "Практика" 23 ноября представят премьеру оперы "Де-ба-рр-ка-де-рр" композитора Анны Поспеловой в постановке Филиппа Виноградова, созданную как портал в пространство личных воспоминаний. В главной роли - Виктория Мирошниченко, звезда фильма "Дылда", номинантка на премию Европейской киноакадемии в категории "Лучшая актриса", - говорится в сообщении. Бесплатная онлайн-трансляция премьеры будет доступна по ссылке на сайте Центра Вознесенского.

В пресс-службе отмечают, что спектакль создан выпускниками одной мастерской ГИТИСа. Режиссер Филипп Виноградов, художница Анна Гребенникова, видеохудожник Петр Вознесенской - одной "школы", все они выросли из "театра художника" Дмитрия Крымова. "Там же, в мастерской Дмитрия Крымова и Евгения Каменьковича училась и Виктория Мирошниченко. Вместе с ними над проектом работает Ольга Власова - музыкальный руководитель ансамбля "Практика". Музыку написала Анна Поспелова, которая не в первый раз сотрудничает с Филиппом Виноградовым", - добавляют в центре.

Опера написана на основе автобиографического текста драматурга Элины Петровой, рассказывающего о детстве и взрослении. Вокальный ансамбль в спектакле становится "голосом воспоминания", соединившим в себе родных - родителей, сестру, бабушку и дедушку. "Музыка для нас становится помощником, настраивая на более тонкое восприятие. Спектакль - портал в пространство памяти, чтобы через личную историю одного человека найти созвучие со своей собственной, а тире, используемое в написании слова "дебаркадер" в названии спектакля, по мнению режиссера, отсылает к теме музыкальной разбивки слова на составные", - поясняют в пресс-службе.

Второй международный фестиваль Brusfest проходит в Москве с 25 октября по 25 ноября. Первый фестиваль прошел в 2019 году. Он учрежден театром "Практика" и мастерской Брусникина и создан в память о режиссере Дмитрии Брусникине. Brusfest сконцентрировал внимание на док-формате, занимавшем важное место в работе режиссера и педагога.