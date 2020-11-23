Всероссийский фестиваль "Зима начинается с Якутии" стартовал в онлайн-формате

ЯКУТСК, 23 ноября. /ТАСС/. Мероприятия в рамках всероссийского ежегодного фестиваля "Зима начинается с Якутии" стартовали с понедельника в режиме онлайн, сообщила ТАСС министр предпринимательства, торговли и туризма Якутии Ирина Высоких.

"В этом году фестиваль "Зима начинается с Якутии" проходит с 23 ноября по 6 декабря впервые в онлайн-формате. Новый формат даст возможность каждому желающему познакомиться с Якутией из любого уголка мира и даст старт новогоднему шествию по всей стране. Уже сегодня начались мастер-классы по ручной работе "Зимняя фантазия", а также IV республиканская фестиваль-выставка авторских кукол "Бал снежной долины", - сказала Высоких.

Все мероприятия пройдут на разных платформах - в Zoom, Instagram, через мессенджер WhatsApp. "Мы сконцентрировались на том, что наш фестиваль в этом году убирает все границы, позволяя из любой точки земного шара подключиться к нашим мероприятиям и прочувствовать волшебную предновогоднюю атмосферу. В этом году мы подготовили много интересного, и я уверена, что каждое мероприятие найдет своего гостя", - добавила министр.

С 25 ноября начнется конкурс ледовых и снежных скульптур "Бриллианты Якутии", где будут соревноваться известные и начинающие скульпторы. Спортивные онлайн-состязания по северному многоборью "Игры народов Севера" от Управления физической культуры и спорта Якутска пройдут 27 и 28 ноября. На гастрономическом фестивале "Вкус Якутии" с 30 ноября по 6 декабря ведущие рестораны Якутска представят лучшие блюда якутской национальной кухни в современной подаче.

"Одним из самых грандиозных мероприятий станет модный показ Arctic Fashion Show. Показ направлен на развитие индустрии моды Республики Саха (Якутия). Первый показ состоялся в прошлом году, где было продемонстрировано 15 уникальных коллекций якутских дизайнеров. В этом году показ пройдет 1 декабря в закрытом формате и будет транслироваться в прямом телевизионном эфире и на YouTube национальной вещательной компании "Саха". В показе примут участие известные модельеры Якутии, молодые талантливые дизайнеры, студенты и выпускники профильных учебных заведений", - сказала Высоких.

Всероссийский фестиваль "Зима начинается с Якутии" является одним из ключевых мероприятий событийного туризма в стране. В рамках фестиваля с Якутска начинается старт зажжения новогодних елок по всей России. Программа мероприятий доступна на сайте министерства, на портале малого и среднего предпринимательства Якутии.