Первый световой граффити-портрет Федора Достоевского появился в центре Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 ноября. /ТАСС/. Первое граффити в формате световой проекции портрета Федора Достоевского появилось на доме в Центральном районе Санкт-Петербурга, где жил писатель. Об этом сообщили в понедельник пресс-службе администрации губернатора города.

"Проекция портрета Федора Достоевского на брандмауэре [глухая противопожарная стена здания] дома в Кузнечном переулке стала первым проектом светового граффити в историческом центре Петербурга", - говорится в сообщении.

Инициаторами художественного оформления стены здания дома, в котором жил Достоевский, выступили представители общественного движения "Петербург - город перемен". По поручению губернатора Петербурга Александра Беглова проект был выполнен комитетом по градостроительству и архитектуре в сотрудничестве с городским предприятием по организации наружного освещения "Ленсвет".

Отмечается, что комитет также подготовил концепцию использования световых арт-объектов на фасадах домов в историческом центре города. "Их темы могут быть различны: от портретов выдающихся деятелей до шедевров классического изобразительного искусства и творений современных художников", - добавили в пресс-службе. Это позволит создать пространство для реализации идей художников и обеспечить сохранность исторических зданий.

Ранее инициативные группы высказывали предложение размещать росписи краской на стенах зданий в историческом центре - объектах культурного наследия, однако законом это запрещено.

Федор Михайлович Достоевский родился в Москве 11 ноября 1821 года, умер в Санкт-Петербурге 9 февраля 1881 года. Автор всемирно известных произведений, в числе которых романы "Преступление и наказание", "Идиот", "Братья Карамазовы", "Игрок", "Бесы". В последние годы он жил в квартире на Кузнечном переулке, где сегодня располагается мемориальный музей.