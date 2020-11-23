Ленинградская область выделит 4 млрд рублей на поддержку культурной сферы в 2021 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 ноября. /ТАСС/. Власти Ленинградской области выделят более 4 млрд рублей на поддержку культуры в следующем году. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.

"В следующем году Ленинградская область масштабно отметит 800-летие Александра Невского, в Тихвине откроется новая библиотека, в Выборге вновь состоится рыцарский турнир, а в Гатчине - симфонический фестиваль "Дым над водой", - говорится в сообщении пресс-службы.

На сохранение памятников истории и культуры в областной казне предусмотрено 388 млн рублей. Так, в следующем году масштабные реставрационные работы продолжатся в Выборге, там же готовится проектирование квартала Сета Солберга. В Новой Ладоге приступят к восстановлению храмового комплекса Климента Римского и Петра Александрийского, а также к реставрации музея в одном из купеческих особняков. Работы по реставрации пройдут сразу на нескольких объектах в Тихвинском районе и в усадьбе "Рождествено" - в доме писателя Владимира Набокова.

На поддержку коллективов народного творчества, проведение фестивалей и конкурсов, организацию культурно-массовых мероприятий в следующем году из регионального бюджета направят 1,9 млрд рублей. Еще около 1,2 млрд рублей выделят в виде субсидий муниципальным образованиям области - для капитального ремонта объектов культуры и укрепления материально-технической базы муниципальных учреждений культуры (приобретение костюмов для творческих коллективов, покупка автотранспорта).

Свыше 94 млн рублей пойдут на пополнение, модернизацию и оцифровку библиотечных фондов, ремонт помещений и приобретение нового оборудования для библиотек региона. Кроме того, более 535 млн рублей из областного бюджета направят на развитие музейной деятельности - на реставрацию музейных предметов, организацию выставок, пополнение фондов, строительство и реконструкцию областных музеев. "Специалистами в этом году зафиксировано свыше 1 миллиона 180 посещений музеев Ленинградской области", - отметили в пресс-службе.