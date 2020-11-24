Фестиваль "Герои большой страны" перенесли на март

ТАСС, 24 ноября. Организаторы российского фестиваля кино и интернет-контента "Герои большой страны" приняли решение перенести главные мероприятия на март 2021 года и сделать его мультиформатным, сообщили ТАСС в пресс-службе проекта.

Ранее организаторы объявили о завершении сбора заявок 22 ноября. Церемонию награждения планировалось провести 12 декабря в Екатеринбурге.

"В оргкомитете фестиваля было принято решение сделать фестиваль мультиформатным, часть запланированных офлайн-мероприятий и церемонию награждения победителей провести в марте 2021 года, при этом дополнить фестивальную программу онлайн-активностями в декабре и январе. Прием заявок на фестиваль завершается 1 февраля 2021 года, шорт-лист объявят 1 марта", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что организаторы готовят спецпроект для школьников в виде мотивирующего урока, на котором молодые актеры в видеоформате расскажут ученикам истории героев нашего времени, авторы лучших рассказов получат памятные призы от организаторов фестиваля.

На фестиваль подали уже 324 работы разных форматов и жанров. Как отметили в пресс-службе, среди тех, кто уже подал заявку, киноконцерн "Мосфильм", Первый канал, телеканал "Россия-1", киностудия "КИТ" (медиахолдинг "Газпром-медиа"), телестудия Роскосмоса, киностудия "Военфильм", корпорация "Русская Фильм Группа", группа компаний Star Media, "Продюсерская компания Александра Литвинова".

Фестиваль пройдет с 18 по 21 марта в Екатеринбурге.

Конкурсы и подарки

Организаторы принимают на "Основной конкурс" игровые фильмы и сериалы, документальные и документально-постановочные фильмы, телепрограммы и интернет-проекты по тематическим номинациям - "Герои среди нас", "Герои труда. Для страны и близких", "Герои вооруженных сил", "Герои в погонах" и двум спецноминациям - "Стальной характер" и "Герои России. Бессмертно". В "Профессиональном конкурсе" награды фестиваля вручат создателям проектов - участников "Основного конкурса" в номинациях "Лучший сценарий", "Лучшая режиссерская работа", "Лучшая операторская работа", "Лучшая актерская работа", в трех жанровых номинациях - "Лучший игровой фильм (сериал)", "Лучший документальный фильм", "Лучший интернет-проект (телепрограмма)" и в специальной номинации от Свердловской киностудии - "За создание путеводного образа для молодежи".

По ряду номинаций победители получат денежные гранты. Главный приз и символ фестиваля - статуэтка с пятиконечной звездой, победителям вручат 17 "золотых звезд".

Фестиваль пройдет впервые, его целью является поддержка производства и распространения игровых фильмов и сериалов, документальных и интернет-проектов, раскрывающих тему героизма. "Герои большой страны" проводится правительством Свердловской области при поддержке губернатора региона, Министерства обороны РФ, Всероссийской государственной телерадиокомпании (ВГТРК) и Национального благотворительного фонда, а также при участии Свердловской киностудии и Фонда развития культуры и кинематографии "Страна". Основная площадка фестиваля - Свердловская киностудия.