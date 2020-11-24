Информация об объектах культурного наследия Нижнего Новгорода появилась на портале ГИСОГД

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 ноября. /ТАСС/. Сведения об объектах культурного наследия (ОКН) Нижнего Новгорода стали доступны пользователям публичного портала государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (ГИСОГД). Об этом сообщает пресс-служба губернатора Нижегородской области.

"Работа, проведенная Минградом и Институтом развития агломерации Нижегородской области, повысила доступность и прозрачность информации об объектах культурного наследия для всех заинтересованных горожан. Кроме того, это позволило раскрыть детальную информацию о существующих градостроительных ограничениях для застройщиков и проектных организаций", - цитирует пресс-служба губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.

На портале отдельно выделены объекты регионального и федерального значения, выявленные ОКН и объекты ценной исторической среды. Кроме того, в свойствах портала доступна информация о типе ОКН с указанием его названия, о состоянии объекта, дате постройки, а также адрес, вид, категория, значение, автор, материал, из которых построены стены, документ о признании дома объектом культурного наследия. Также на портале выделены территории ОКН, их охранные и защитные зоны, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зоны охраняемого природного ландшафта объектов культурного наследия и исторические территории Нижнего Новгорода.

"Геопортал работает во всех браузерах, он адаптирован под мобильные устройства и позволяет позиционировать карту по местоположению пользователя, изменять расстояния и площади. Таким образом, любой нижегородец или гость столицы Приволжья может узнать местоположение ближайшего объекта культурного наследия и получить информацию о нем", - добавила министр градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области Марина Ракова, слова которой приводит пресс-служба.