{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Умер режиссер и продюсер Георгий Гаврилов

Ему было 60 лет

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Режиссер Георгий Гаврилов, автор более 170 музыкальных клипов для российских и мировых звезд, умер в возрасте 60 лет. Об этом сообщается на его официальной странице в Facebook.

"Сегодня в 09:20 утра Георгия Гаврилова не стало", - говорится в сообщении.

Георгий Гаврилов родился в 1960 году. Он окончил постановочный факультет ВГИКа, за годы творчества снял свыше 170 музыкальных клипов для российских звезд, в числе которых Дмитрий Маликов, Лайма Вайкуле и другие, а также для зарубежных артистов, в частности, Марайи Кери. Гаврилов выступил режиссером сериалов "Шпионские игры", "Козленок в молоке", нескольких документальных картин и телефильмов, занимался продюсерской деятельностью. Он имел статус кинорежиссера международного класса, что давало ему возможность преподавать в США. Гаврилов также неоднократно становился лауреатом международных и отечественных наград.

Теги
Россия
Умерла актриса Монтсеррат Карулья
Ей было 90 лет
Читать полностью