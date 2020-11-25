Канал "Мосфильм. Золотая коллекция" проведет марафон фильмов с участием Нонны Мордюковой

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Марафон фильмов с участием Нонны Мордюковой пройдет в среду на киноканале "Мосфильм. Золотая коллекция" к 95-летию со дня рождения актрисы. Зрителям покажут четыре картины, в числе которых "Бриллиантовая рука" и "Родня", сообщили ТАСС в пресс-службе канала.

"Нонна Мордюкова с самого детства мечтала стать актрисой и, благодаря своему дару, трудолюбию и неповторимой харизме заняла почетное место в истории отечественного кинематографа, доказав, что способна влюбить в себя каждого зрителя в многомиллионной стране. Киноканал "Мосфильм. Золотая коллекция" подготовил для своих зрителей фильмы с участием Нонны Мордюковой - программа киномарафона состоит из четырех фильмов, в которых актриса совершенно по-разному смогла показать сочетание недюжинной силы и мягкой женственности", - рассказали в пресс-службе. Киноканал "Мосфильм. Золотая коллекция" является совместным проектом "Цифрового телевидения", медиахолдинга ВГТРК и киноконцерна "Мосфильм".

Программа марафона включает драму "Председатель" Алексея Салтыкова, комедию "Бриллиантовая рука" Леонида Гайдая, мелодраму "Гори, гори, моя звезда" Александра Митты и комедийную драму "Родня" Никиты Михалкова.

Нонна Мордюкова родилась 25 ноября 1925 года, она была старшей из шести детей. Будущая актриса окончила ВГИК в 1950 году, после чего поступила на службу в Театр-студию киноактера. Она дебютировала в кино еще в годы учебы, снявшись в картине "Молодая гвардия" Сергея Герасимова. Следующая роль досталась Мордюковой только спустя четыре года в фильме "Возвращение Василия Бортникова" Всеволода Пудовкина.

Успех пришел к Мордюковой после роли в драме "Председатель" 1964 года. Всего за годы творчества актриса сыграла более 50 ролей, поработав с такими режиссерами как Сергей Бондарчук, Эльдар Рязанов, Никита Михалков и другими.

Мордюкова удостоена звания Народной артистки СССР в 1974 году, также получила ряд орденов, в том числе "Знак Почета" (1975), "Дружбы народов" (1985), "За заслуги перед Отечеством" II, III и IV степеней (2005, 2000, 1995). Актрисы не стало в 2008 году.