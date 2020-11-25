Директором государственного академического камерного хода в Москве стал Дмитрий Сибирцев

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Должность директора московского государственного академического камерного хора получил Дмитрий Сибирцев. Об этом сообщается в среду на официальном сайте мэра Москвы.

"Дмитрий Александрович Сибирцев назначен директором Московского государственного академического камерного хора. Он назначен директором по предложению народного артиста СССР, основателя и президента московского государственного академического камерного хора Владимира Минина", - говорится в сообщеии.

По словам Минина, смена руководства пойдет на пользу коллективу. "Поэтому мое предложение, поддержанное департаментом культуры, я считаю абсолютно справедливым. Я хотел бы пожелать Дмитрию Александровичу Сибирцеву, который не новичок в деле руководства коллективами, успехов на этом довольно сложном пути. Поскольку сейчас непростое время, и два человека, а именно новый художественный руководитель Тимофей Юрьевич Гольберг и новый директор Дмитрий Александрович Сибирцев, начнут новый этап жизни коллектива", - приводятся в сообщении слова президента хора.

Дмитрий Александрович Сибирцев - художественный руководитель и продюсер арт-проекта "ТенорА XXI века", с 2012 года по 2020 год - директор Московского театра Новая опера им. Колобова. Окончил Уральскую государственную консерваторию имени Мусоргского по классу фортепиано. Автор идеи и художественный руководитель оперного фестиваля "Басы XXI века", фестиваля камерной музыки "Вокальные перекрестки", фестиваля "Сто лучших отечественных песен".

Дипломант всероссийских и международных конкурсов в номинации "Лучший концертмейстер", лауреат премии Фонда Ирины Архиповой (2004) и премии "Национальное достояние" (2007). Лауреат премии города Москвы в области литературы и искусства (2013), а также член жюри всероссийской театральной премии "Золотая маска" (2013), международной премии "Чистый звук" (2019).