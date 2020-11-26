Любимова заявила, что Москва и Минск скорректировали совместные планы в сфере культуры

МИНСК, 26 ноября. /ТАСС/. Министерствам культуры России и Белоруссии пришлось скорректировать планы по реализации ряда совместных проектов в связи с пандемией коронавируса, но это не отразилось в целом на уровне культурного сотрудничества двух государств. Об этом заявила в четверг журналистам министр культуры России Ольга Любимова перед совместным заседанием коллегий министерств культуры РФ и Белоруссии в Минске.

"Ряд важнейших мероприятий приходится корректировать в связи с пандемией. Мы очень благодарны коллегам по проекту "Интермузей-2020", которые вовремя успели перейти в этот сложный и новый для наших музейщиков, всего международного музейного профессионального сообщества формат", - отметила глава Минкультуры РФ.

"Мы все успели, отработали вместе. Замечательно, что такие мероприятия были проведены онлайн", - сказала Любимова.

Тем не менее, отметила российский министр, есть мероприятия 2020 года, которые будут проведены "чуть позже, но в традиционной форме". "Есть очень важные события, как, например, Дни Республики Беларусь в Москве. Мы в России очень ждем это событие", - заявила глава ведомства. По ее словам, важно, "когда приезжают наши коллеги - кинематографисты, артисты, наши специалисты музейного дела, библиотекари и обсуждают общие проблемы, общие творческие проекты". "Знаем, что благодаря межправительственному соглашению, наши кинематографисты имеют право трудиться вместе, заниматься совместным производством. Некоторые планы, съемочные графики корректировались, но, тем не менее, все отработано", - сказала Любимова. В частности, пояснила она, "в департаменте кинематографии мы аккуратно следим, чтобы сроки вовремя переносились, если в проекте есть субсидия со стороны министерства культуры".

Любимова констатировала, что белорусские и российские специалисты сотрудничают уже много лет и нет такого направления в отношениях между Белоруссией и Россией, где не было бы позитивного опыта. "Мы обязаны им воспользоваться в будущем, чтобы видоизменить эти проекты, исходя из тех условий, в которых мы вынуждены будем работать в конце 2020-начале 2021 года", - заявила министр культуры России.