В Петербурге пройдет концерт в честь юбилея маэстро Фабио Мастранджело

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 ноября. /ТАСС/. Праздничный концерт "Мастранджело-гала" пройдет в пятницу в театре "Мюзик-Холл" в честь 55-летия со дня рождения известного итальянского дирижера Фабио Мастранджело, связавшего свою жизнь с Россией. Поздравить художественного руководителя Мюзик-Холла придут в этот вечер многие именитые артисты, сообщили ТАСС в пресс-службе театра.

"Этот вечер задуман как встреча друзей. Поздравят маэстро и примут участие в концерте звезда мировой оперной сцены, дважды обладатель премии "Грэмми" Ильдар Абдразаков, народный артист России, солист Мариинского театра Василий Герелло, телеведущая Сати Спивакова, известный гитарист Дмитрий Илларионов, молодой талантливый пианист Станислав Чигадаев, лауреат международных конкурсов, солистка Музыкального театра "Зазеркалье" Ольга Черемных", - рассказали в пресс-службе, добавив, что онлайн-трансляция концерта начнется в 19:00 на портале "Культура.РФ". Трансляция проводится в рамках национального проекта "Культура".

Театральный оркестр "Северная Симфония" исполнит под управлением Фабио Мастранджело любимые произведения маэстро. В числе композиторов праздничной программы - Моцарт, Элгар, Пуленк, Кастельнуово-Тедеско, Де Фалья, Россини, Гершвин, Гуно, Понкьелли, Шостакович, Родриго, Рота.

Творческий путь маэстро

Фабио Мастранджело в 2013 году был назначен художественным руководителем Театра "Мюзик-Холл", возродив своей деятельностью этот некогда широко известный коллектив. Здесь он основал симфонический оркестр "Северная Симфония", собрал группу талантливых молодых певцов. Под его руководством театр выпустил серию ярких премьер. Это мюзиклы "Великий Гэтсби", "Портрет Дориана Грея", "Шелк", "Звезду заказывали?". Яркой премьерой сезона 2020 стала оперетта Иоганна Штрауса "Летучая мышь".

Маэстро Мастранджело является музыкальным руководителем Санкт-Петербургского международного фестиваля "Опера - всем" - ежегодного городского события, где оперная классика исполняется в формате open-air на фоне архитектурных шедевров города при свободном присутствии всех желающих. Этот проект был удостоен осенью Национальной оперной премии "Онегин".

Помимо работы в Петербурге, Фабио Мастранджело является главным дирижером симфонического оркестра Якутской государственной филармонии Simphonica ARTica, главным дирижером Симфонического оркестра Москвы "Русская Филармония", художественным руководителем камерного оркестра Новосибирской Государственной филармонии "Новосибирская Камерата", главным приглашенным дирижером Новосибирского академического симфонического оркестра, Московского театра "Новая Опера" имени Евгения Колобова. Его имя - в числе приглашенных дирижеров Мариинского театра.