В Хабаровске снимут фильм о талантах детей с ограниченными возможностями

ХАБАРОВСК, 27 ноября. /ТАСС/. Хабаровский краевой театр кукол в 2021 году поставит спектакль и снимет документальный фильм с участием детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Об этом в пятницу ТАСС сообщила руководитель театра Елена Сапрыкина.

"В следующем году театр продолжит работу по инклюзивным проектам. В планах - постановка спектакля о талантах детей с синдромом Дауна, создание документально-публицистического фильма, который соберет истории их семей. Показ фильма объединим со спектаклем, он будет демонстрироваться вместе с постановкой", - сказала Сапрыкина.

Спектакль "Солнечный дом" создадут на основе постановки, появившейся во время работы театральной лаборатории для детей с синдромом Дауна. Лаборатория открылась год назад.

"В лаборатории участвовали как дети с синдромом Дауна, так и их братья и сестры, дети работников театра. Через месяц у каждого из воспитанников студии был свой этюд, придуманный на основе игр, которые ему нравятся. Режиссер наблюдал за детьми, и получились небольшие зарисовки, отражающие их характеры и способности. Кто-то - спортсмен, кто-то - художник, одна девочка, которая любит наряжаться и краситься, настоящая модница. Итогом работы лаборатории стал эскиз спектакля "Солнечный дом" - почти два десятка историй о том, как семьи воспитывают детей с синдромом Дауна", - сказала Сапрыкина.

Эскиз спектакля показали два раза - для друзей и для всех желающих зрителей. Оба спектакля прошли с аншлагом, а детям оплатили их актерскую работу.

В начале года театр кукол получил грант от "Эксон Нефтегаз Лимитед" (оператора проекта "Сахалин-1"), с помощью которого смог расширить деятельность лаборатории. На репетициях стали работать логопеды, психологи, хореографы. "Лаборатория, созданный эскиз спектакля позволяют вовлечь детей с ограниченными возможностями здоровья в творческое пространство, это раскрывает их творческий потенциал, помогает социализироваться. Отмечается и развитие речи, и интеллектуальное развитие", - отметила руководитель театра.

"Почтарская сказка"

Первым опытом инклюзивного проекта в театре стала постановка спектакля "Почтарская сказка", который можно смотреть с закрытыми глазами. История, написанная Карелом Чапеком, рассказывается зрителям через запахи, звуки и прикосновения. "В зале пахнет сеном, сиренью, свежевыстиранным бельем, проходящая мимо корова может задеть зрителя хвостом, куры и гуси развязывают зрителям шнурки, принимая их за червячков. Мы предлагаем зрителю, входя в зал, закрыть глаза и не открывать их на протяжении всего действа. Он одинаково доступен и интересен зрителям с хорошим зрением, и для слабовидящих и незрячих", - рассказала собеседница агентства, уточнив, что спектакль вошел в репертуар театра.

За два года этот спектакль посмотрели почти 900 зрителей. Он стал победителем ежегодного краевого конкурса в области театрального искусства в номинации "Лучшая режиссерская работа" и вошел в лонглист национальной премии "Золотая маска".

В подготовке спектакля участвовали члены Всероссийского общества слепых и читатели Хабаровской краевой библиотеки для слепых. Они помогали сделать историю понятной без картинки. "В будущем планируем реализовать и другие такие проекты", - добавила Сапрыкина.