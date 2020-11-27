"Ласточкино гнездо" откроют для посетителей в январе

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноября. /ТАСС/. Власти Крыма намерены открыть для посетителей замок "Ласточкино гнездо" в январе 2021 года, сообщается в пятницу на сайте правительства республики.

В среду состоялось открытие "Ласточкиного гнезда" после третьей за всю историю дворца, построенного в поселке Гаспра в 1912 году, масштабной реконструкции. Обновлены интерьеры, фасад, площадка около замка. Министр культуры Крыма Арина Новосельская сообщила журналистам, что в "Ласточкином гнезде" планируют компактные выставки уникальных предметов в единственном экземпляре, имеющих весомую художественную ценность (картин, скульптур, фарфоровых кукол, ювелирных украшений).

"Гости и жители Республики Крым смогут посетить дворец-замок "Ласточкино гнездо" с января 2021 года. В настоящее время проводится прием всей рабочей документации и передача объекта культурного наследия федерального значения в эксплуатацию в качестве республиканского музейного учреждения. Сотрудники музея ведут подготовку к представлению интересных выставочных проектов, новых экспозиций в залах дворца-замка и на открытой площадке", - говорится в сообщении.

Уточняется, что из-за пандемии нового коронавируса будет предусмотрен прием исключительно индивидуальных посетителей, формирование экскурсионных групп из расчета не более пяти человек, проведение термометрии сотрудников и посетителей, соблюдение обязательного масочного режима на территории и в здании учреждения. "Также действует запрет на проведение массовых мероприятий, в том числе публичных, деловых и культурных. Информация о правилах и условиях посещения музейного учреждения будет опубликована заблаговременно на официальном сайте дворца, говорится на сайте.

"Ласточкино гнездо" - объект культурного наследия федерального значения. Дворец построен в стиле немецких средневековых замков на 40-метровой скале мыса Ай-Тодор по проекту московского архитектора-модерниста Леонида Шервуда по заказу барона Штейнгеля. До 2011 года в "Ласточкином гнезде" работал ресторан, потом появился выставочный зал. Это один из самых узнаваемых памятников архитектуры в Крыму, его изображение нанесено на банкноту номиналом 100 рублей, посвященную воссоединению Крыма с Россией.