Эрмитаж сделает заготовки для создания копии серебряного надгробия Александра Невского

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 ноября. /ТАСС/. Специалисты Государственного Эрмитажа при реставрации серебряного надгробия Александра Невского сделают заготовки для создания копии экспоната, которую можно будет передать РПЦ для размещения в Александро-Невской лавре. Об этом сообщил на пресс-конференции в пятницу генеральный директор музея Михаил Пиотровский.

Серебряная гробница, изготовленная в XVIII веке, попала в Эрмитаж в советское время после того, как при "изъятии церковных ценностей" ее вскрыли и хотели отправить на переплавку, но по обращению музейных работников она была спасена от уничтожения. Представители церкви неоднократно обращались с просьбой отдать музейный экспонат в Александро-Невскую лавру. В качестве компромиссного варианта Эрмитаж предложил объявить сбор средств и создать копию, которую отдадут церкви.

"Средств найти не удалось. Идея собирания денег не вызывала никакой реакции у епархии, так что мы делаем это на свои собственные средства. Мы ведем реставрацию надгробия Александра Невского. Одновременно с реставрацией мы делаем формы для того, чтобы можно было сделать копию, потому что само надгробие даже после реставрации перемещать просто невозможно. А копию можно будет сделать - на это, я думаю, найдутся средства, если кто-то сочтет это богоугодным делом", - сказал Пиотровский.

Князь Александр Ярославович (1221-1263) в разные годы жизни имел титулы князя Новгородского, Киевского, а впоследствии великого князя Владимирского. Прозвище Невский он получил после победы в Невской битве, состоявшейся 15 июля 1240 года. Он одержал множество военных побед, а также прославился как политик и дипломат. Стараниями Александра Невского проповедь христианства распространилась в северные земли поморов, ему удалось также способствовать созданию православной епархии в Золотой Орде.

Александр Невский канонизирован в 1547 году как благоверный князь. В 1723-1724 гг. его мощи были перенесены из Владимирского Рождественского собора в Санкт-Петербург в Александро-Невский монастырь. Невский считается небесным покровителем Петербурга. Гробница для мощей святого была изготовлена по указу императрицы Елизаветы Петровны.

В 2021 году в России будет отмечаться 800-летие со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского. В июне 2014 года президент России Владимир Путин подписал указ, определяющий порядок подготовки и проведения этого события. Как отмечается в документе, праздничные мероприятия будут проводиться "в целях сохранения военно-исторического и культурного наследия, укрепления единства российского народа".