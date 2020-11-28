Умер музыкант группы "Дюна" Андрей Апухтин

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Музыкант, клавишник группы "Дюна" Андрей Апухтин ушел из жизни 27 ноября. О этом сообщила супруга солиста группы Виктора Рыбина Наталья Сенчукова в пятницу на своей странице в Instagram.

"В группе "Дюна" невосполнимая утрата. Сегодня ушел из жизни замечательный человек и музыкант Андрей Апухтин. Слов нет...", - говорится в сообщении.

О причинах смерти не сообщается. В комментариях на вопрос подписчиков о том, не произошло ли это из-за коронавируса, Сенчукова ответила отрицательно.