Театр "Современник" по-новому поставил "Фантазии Фарятьева"

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Московский театр "Современник" на своей Другой сцене представит в субботу и воскресенье премьеру новой версии спектакля по пьесе Аллы Соколовой "Фантазии Фарятьева". Об этом сообщила ТАСС пресс-атташе театра Екатерина Абрамова.

"28 и 29 ноября на Другой сцене "Современника" будет показана премьера новой версии спектакля, созданного по одной из самых пронзительных пьес 1970-х годов, по праву признанной современной классикой - "Фантазии Фарятьева" Аллы Соколовой. Выбор материала для постановки отнюдь не случаен: сквозной линией сезона 2020/2021 в "Современнике" является исследование истории театра, необходимое, чтобы двигаться вперед и бесстрашно смотреть в будущее", - сказала она.

Абрамова напомнила, что впервые "Фантазии Фарятьева" появились на афише "Современника" еще в 1977 году, когда Лилия Толмачева поставила спектакль с Игорем Квашой, Аллой Покровской и Мариной Неёловой. Примечательно, что последней досталась роль младшей сестры главной героини - Любы, тогда как в кино (фильм Ильи Авербаха с Андреем Мироновым в главной роли) она сыграла главную женскую роль - Шуру. "Спектакль имел большой успех у публики и стал важной вехой в творческой судьбе занятых в нем артистов", - отметила Абрамова.

"В ХХI веке к переосмыслению текста Аллы Соколовой в "Современнике" обратился молодой режиссер Георгий Сурков. В спектакле заняты артисты разных поколений - Илья Лыков, Татьяна Лялина, Марина Хазова, Инна Тимофеева и Ксения Чигина", - проинформировала пресс-атташе.

По ее словам, создатели спектакля исследовали глубинную природу жестокости, пытались разгадать, что же в человеческом сердце деформируется, заставляя его черстветь и закрываться. "Именно этот мощный, многослойный психологизм делает "Фантазии Фарятьева" ультрасовременным материалом, способным приобрести совершенно неожиданное звучание сегодня в нашем мире, где болевой порог каждого человека и уровень жестокости одинаково зашкаливают", - подчеркнула собеседница агентства.

О смысле постановки высказался также режиссер Георгий Сурков. "Главная тема спектакля - жестокость, пронизывающая человеческие судьбы. Жестокость не как другой полюс любви, а как комфортная форма взаимодействия людей - даже самых близких, тех, кто, казалось бы, должен быть чуток и добр. Жестокость не просто не противопоставляется любви, но сливается с ней, становясь ее патологичным двойником и как будто переворачивая привычные ценности, такие как дом, семья, доверие и честность", - привели комментарий режиссера в пресс-службе "Современника".

О режиссере

Георгий Сурков окончил Латвийскую академию культуры (курс Михаила Груздова), учился на курсе Кристиана Люпы в краковской Высшей театральной школе им. Людвика Сольского, окончил магистратуру Школы-студии МХАТ и ЦИМа. В числе постановок - "Марина Цветаева" по "Повести о Сонечке", "Караокебокс", "Dreamworks", "Валентинов день" по пьесам Ивана Вырыпаева, документальный спектакль на основе текста Иво Бриедиса "На своем месте", созданный в Dirty deal teatro в Риге.

Перечень спектаклей режиссера продолжили "Глубокое, синее море" по пьесе Теренса Ретигана (Национальный театр Латвии, Рига), "Обыкновенное чудо" Евгения Шварца (тюменский БДТ), "Фото топлес" по пьесе Натальи Блок (Новосибирский молодежный театр "Глобус"), "Всем кого касается" по пьесе Даны Сидерос (Красноярский ТЮЗ), "Человек из Подольска" Дмитрия Данилова (Государственный Даугавпилский театр), "Мосты" по мотивам романа Джеймса Уоллера "Мосты округа Мэдисон" (Государственный Валмиерский театр) и др. Сурков также является создателем и художественным руководителем Международного site-specific фестиваля "Telpa-Daugavpils"/ "Пространство Даугавпилс".