В Архангельске открылась выставка миниатюрных деревянных скульптур "Потешный флот"

АРХАНГЕЛЬСК, 28 ноября. /ТАСС/. Выставка арт-объектов из дерева "Потешный флот" московских художников Евгения Гриневича и Натальи Куликовой открылась в субботу в Архангельске. Как рассказал ТАСС руководитель клуба "Морские практики" Евгений Шкаруба, эта экспозиция - первый художественный проект выставочного пространства "Открытая палуба" Поморской судоверфи.

"Это первый художественный проект на новой выставочной площадке. Выставка московских художников Ильи Гриневича и Натальи Куликовой, они уже давно работают в жанре небольших арт-объектов и очень любят обращаться к дереву как к материалу для своих работ. Это арт-объекты, их чуть больше 40", - сказал Шкаруба.

Среди скульптур маяки, самолеты, но большинство из арт-объектов - это корабли. Часть показывает существующие суда. "Есть яхта, объект, который называется "Джульетта". На сегодняшний день это флагманское судно нашего клуба "Морские практики", которым я управляю, капитаном на котором я пробыл больше десяти лет. Для меня этот образ очень близок", - отметил собеседник агентства. Но большая часть - это собирательные образы. "Фантазии на тему, что такое корабль и что такое корабль в жизни человека, - добавил Шкаруба. - Образы - самые разные, они играют с образами корабля".

Каждая фигурка носит свое название: "Большая Медведица", "Туман", "Хулиган", "Спартак", "Герой", "Мухомор" и т.д. Скульптуры раскрашены в яркие цвета. "Мы, устраивая у себя на верфи выставочную территорию и приглашая таких художников, стремимся вернуть в Архангельск умение творить и работать с деревом. То, чего раньше всегда было много, когда на севере создавалось деревянное зодчество, когда дома и храмы украшались резьбой. Лес был главный строительный и творческий материал. Тогда создавался и флот поморский. И вот умение, мастерство владения деревом было сродни искусству", - пояснил руководитель клуба. Выставка продлится до Нового года.

Поморская верфь была официально открыта в Архангельске 21 ноября 2020 года, здесь строится поморская шхуна по традиционным северным технологиям.