Финал "Детского Евровидения" пройдет в формате телемоста

ВАРШАВА, 29 ноября. /ТАСС/. Международный конкурс "Детское Евровидение - 2020" состоится в воскресенье в формате телемоста из-за пандемии коронавируса. Смотр организован и проводится Польшей, ведущие разместятся в студии в Варшаве, а каждый участник будет исполнять песню из студии в своей стране.

В финале конкурса выступят юные музыканты из 12 стран: России, Белоруссии, Франции, Грузии, Казахстана, Мальты, Нидерландов, Сербии, Испании, Украины, Польши и Германии. Прямую трансляцию в России будет вести телеканал "Карусель", она начнется в 19:00 мск.

По результатам жеребьевки первой будет выступать участница из Германии Сьюзан Озелофф с песней "Сильнее с тобой" (Stronger With You), а последней - юная певица из Франции Валентина Тронель с песней "Я представляю себе" (J'imagine). Российская участница - 11-летняя петербурженка София Феськова - представит свою песню "Мой новый день" (My New Day) девятой, после Мальты и перед Испанией.

Слоган Детского Евровидения 2020 - "Двигай мир!" (Move the world!). На логотипе изображена планета, раскрашенная в разные цвета. Смысл логотипа и слогана заключается в том, что люди ежедневно выполняют свои обязанности, тем самым двигая мир.

Голосование

Голосование интернет-пользователей началось уже в пятницу. Проголосовать можно за участников из трех стран, включая свою. Для этого нужно войти на официальный сайт конкурса, просмотреть небольшой видеоролик с выдержками из выступлений всех 12 участников и только потом сделать свой выбор. Эта часть голосования завершится за минуту до начала финала и возобновится на 15 минут после завершения выступления последнего участника.

Глава Польского телевидения Яцек Курский на пресс-конференции напомнил, что Польша проводит конкурс второй год подряд. По его словам, в прошлом году конкурс посмотрели 7,7 млн человек. "Уникальные технические решения позволили провести конкурс и в этом году", - указал он. "Несмотря на отсутствие возможности встретиться в Варшаве, мы объединили на экране всех участников", - отметил Курский.

Представитель Европейского вещательного союза Мартин Остердаль признал, что в этом году организаторам пришлось столкнуться с многочисленными вызовами и сложностями, которые удалось преодолеть благодаря новейшим технологиям. "Это будет экстраординарное шоу", - заверил он. "Нынешний конкурс объединяет традиции и ценности "Евровидения", но привносит и новые элементы. Креативное развитие конкурса повысит планку для будущих организаторов", - подчеркнул Остердаль.

О конкурсе

Международный конкурс "Детское Евровидение" проводится ежегодно с 2003 года. В нем принимают участие певцы в возрасте до 14 лет из стран, входящих в Европейский вещательный союз. На смотре в 2017 году 14-летняя Полина Богусевич с песней "Крылья" принесла России победу, набрав 188 баллов.

Польша выступила организатором "Детского Евровидения" в 2019 году после победы в Минске в 2018 году Роксаны Венгель. В прошлом году конкурс прошел в польском городе Гливице. Его вновь выиграла представительница Польши Виктория Габор, что позволило республике провести смотр второй раз подряд.