В Железноводске весной откроется летний кинотеатр

ПЯТИГОРСК, 29 ноября. /ТАСС/. Кинотеатр под открытым небом построят весной в Курортном парке Железноводска (Ставропольский край), там будут показывать в основном фильмы советской и зарубежной классики и мультфильмы, сообщил ТАСС глава Железноводска Евгений Моисеев.

"Летний кинотеатр планируют создать к маю 2021 гола. Новая синема площадка может разместиться на месте старого кафе "Парк", - сказал Моисеев. Он добавил, что место для кинозоны выбрано старинное, а значит и фильмы будут показывать в основном из советской и зарубежной классики. Кроме того, несколько часов в день летний кинотеатр будет показывать только мультфильмы. "А расплачиваться за сеансы можно будет нашими "курортными" рублями", - поделился планами глава курорта.

Он добавил, что кинотеатр расположится между Пушкинской галереей и Дворцом эмира Бухарского.

Железноводск - город-курорт федерального значения, входит в состав эколого-курортного региона Кавказских Минеральных Вод. Собственную валюту "курортный рубль" создали в Железноводске в 2018 году. Такие "деньги" можно заработать, выиграв в городских конкурсах, а затем на них купить сувениры или расплатиться в кафе. "Железный курортный рубль" используют в Железноводске исключительно во время праздничных мероприятий, его курс равен российскому рублю, он находится в обороте исключительно в определенных сувенирных лавках. Собственная валюта у курорта появилась на открытии "Лермонтовского терренкура", который стал первым объектом в стране, отремонтированным на деньги курортного сбора, все присутствующие получили "курортные рубли".