Венгерский фильм "Оставшиеся" признали лучшим на Московском еврейском кинофестивале

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Лучшим фильмом Московского еврейского кинофестиваля признали картину "Оставшиеся" Барнабаша Тота о жизни после Второй мировой войны, сообщили ТАСС организаторы мероприятия.

Фестиваль проходил в столице с 19 ноября в двух форматах - онлайн и офлайн. Председателем жюри в этом году стал режиссер и продюсер Тимур Бекмамбетов. Лучшим полнометражным художественным фильмом назвали венгерскую драму "Оставшиеся", действие которой разворачивается в послевоенные годы.

Награду за лучший художественный короткометражный фильм присудили картине "Шабесгой" Талии Остин, лучшей документальной картиной признали "В погоне за Иешуа" Шая Фогельмана. Приз за документальную короткометражку вручили фильму "Еврей заходит в бар" Джонатана Миллера.

Приз жюри достался комедийной драме "Фрау Штерн" Анатола Шустера. Приз зрительских симпатий вручили сатирической короткометражке "Коктейль "Мазаль тов" режиссеров Микки Паатча и Аркадия Хаита.

Победителям вручили приз "Ключ к открытиям" - статуэтку, символизирующую "положение еврейской культуры, стоящей на стыке взаимодействия самых разных стран и национальностей".

Организатором фестиваля выступает фонд поддержки и развития еврейского кино "Арк фаундейшн", смотр впервые реализуется при поддержке Фонда президентских грантов.