Фильм "Знаменный роспев" получил Гран-при фестиваля "Радонеж"

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Фильм Филиппа Орлянского "Знаменный роспев. Цикл "Ангельские песнопения" стал победителем XXV Международного фестиваля кинофильмов и телепрограмм "Радонеж", сериал Андрея Осипова "Вечная Отечественная" признан лучшей режиссерской работой.

"Гран-при фестиваля удостоен фильм "Знаменный роспев. Цикл "Ангельские песнопения", автор сценария и режиссер Филипп Орлянский. Лучшей режиссерской работой признан документальный сериал режиссера Андрея Осипова из 11 фильмов "Вечная Отечественная", автор сценария Захар Прилепин", - сообщается на сайте Московской патриархии в понедельник.

В кинофестивале, по данным сайта, приняли участие 300 кино- и телекомпаний из России и зарубежья. В 2020 году в отборочную комиссию было прислано 210 фильмов и телепрограмм: 130 документальных, 56 игровых и 14 анимационных фильмов, и телевизионные передачи.

Фестиваль "Радонеж" проводится с 1995 года, в нем принимают участие российские и зарубежные государственные и независимые кино-, теле- и радиокомпании, а также частные лица, создающие произведения духовно-нравственной тематики.