Музей "Владивостокская крепость" в первый год работы принял на баланс 30 объектов крепости

ВЛАДИВОСТОК, 1 декабря. /ТАСС/. Музей-заповедник "Владивостокская крепость", созданный в 2019 году, принял на баланс 30 объектов крепости из 97 в первый год работы по формированию имущественного фонда музея. Об этом ТАСС рассказал директор музея Виктор Шалай.

"За год нам удалось на тех или иных имущественных правах получить 30 объектов Владивостокской крепости из тех 97, что на сегодняшний день зарегистрированы в государственном реестре объектов культурного наследия. Притом фактически объектов, которые могут быть внесены в этот список, гораздо больше 100. И для нас отдельной задачей на ближайшие годы стоит выявление таких объектов, проведение историко-культурной экспертизы и внесение их в реестр", - рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что на передачу фортов, батарей и других сооружений крепости, которые уже находятся в реестре, понадобится еще несколько лет. Трудность в этой работе составляет не только то, что они сейчас принадлежат разным собственникам, но и то, что некоторые сооружения не обеспечены никакой нормативной базой, вплоть до отсутствия адреса, кадастрового номера участка и даже закрепленного права собственности РФ.

"Наш правовой отдел занимается этой работой ежедневно. И можно сказать, что музей-заповедник сегодня строится в первую очередь силами юристов. Хочу отметить: часть горожан без воодушевления относится к тому, что сейчас эти объекты обретают нового собственника. В первую очередь потому, что это имущество и земля под ним. А земля вокруг объектов культурного наследия, конечно, имеет ряд ограничений по использованию", - пояснил директор музея.

По его словам, на сегодняшний день только 10 объектов из 97 наделены охранными зонами. А там, где эти зоны есть, они часто утверждены на очень небольшой площади из-за уже существующей на момент утверждения застройки.

О Владивостокской крепости

Исторический памятник "Владивостокская крепость" - комплекс оборонительных сооружений, возведенных на полуострове Муравьева-Амурского и острове Русский в 1877-1917 годах, состоящий из 124 объектов, которые включают более 500 сооружений: береговых батарей, фортов, капониров и других. Комплекс вошел в число самых мощных приморских крепостей мира. К началу Русско-японской войны в 1904 году крепость включала пять фортов, семь опорных пунктов, 20 сухопутных батарей и 23 береговые батареи. После окончания войны и потери Порт-Артура Владивосток оказался единственным укрепленным портом и русской военно-морской базой в регионе.

В 2018 году Министерство культуры РФ предложило создать на базе Владивостокской крепости федеральный музей-заповедник. Президент РФ Владимир Путин в ноябре 2018 года одобрил эту идею. О создании музея-заповедника было объявлено в феврале 2019 года.