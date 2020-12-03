Французский меценат завещал небольшую сумму на содержание эрмитажных котов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 декабря. /ТАСС/. Коты Государственного Эрмитажа, ставшие в последние годы одной из популярных достопримечательностей Санкт-Петербурга, обрели своих меценатов, в том числе за границей. Как сообщил генеральный директор музея Михаил Пиотровский во время ежегодной интернет-встречи в рамках Дней Эрмитажа, недавно меценат из Франции завещал деньги на их содержание.

"О котах мы не перестаем заботиться, о них заботятся и наши посетители, и пользователи интернета. У котов есть свои меценаты. Недавно во Франции человек даже завещал небольшую сумму нашим котам. Сумма небольшая, но это очень трогательно", - сказал Пиотровский, отвечая на вопрос, не повлияла ли пандемия на судьбу животных в музее.

В подвалах Эрмитажа проживают 50-70 котов, которые официально считаются охранниками коллекций от грызунов. Свою историю "служба" эрмитажных котов ведет с XVIII века, когда из Казани по указу Елизаветы Петровны были привезены "удобные к ловле мышей" коты, а с учреждением Эрмитажа коты были переведены в статус охранников картинных галерей. В Эрмитаж кошки попадают разными путями: кого-то приносят или подкидывают, иногда животные приходят сами из окрестных районов. Среди них попадаются породистые животные, но в основном это обычные дворовые кошки.

Коты Эрмитажа присутствуют на сувенирной продукции, горожане охотно забирают животных домой. Кошачья популяция Эрмитажа находится под постоянным контролем ветврачей, которые обращают внимание на изменения численности этих кошек и при появлении признаков "перенаселения" отбирают животных для раздачи.

В 2015 году британская пресса включила эрмитажных котов в число самых необычных достопримечательностей мира. Ежегодно Эрмитаж устраивает в их честь праздник - День эрмитажного кота.