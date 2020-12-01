Эрмитаж в режиме онлайн открыл выставку археологических ценностей Омана

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 декабря. /ТАСС/. Государственный Эрмитаж открыл в Зимнем дворце выставку "Оман - страна ладана", подготовленную совместно с Национальным музеем Омана. Ответная выставка Эрмитажа в Омане откроется после пандемии, сообщил генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский на церемонии открытия, которая прошла во вторник в режиме онлайн.

"У нас очень давние связи с Оманом и Национальным музеем Омана, я - член попечительского совета этого музея. У нас проходят Дни Омана в Эрмитаже и Эрмитажа в Омане, обмены реставраторами. У нас много совместных мероприятий, и одно из них - вот это создание уголка Омана в Эрмитаже, и, как только спадет пандемия, будет создан уголок Эрмитажа в Национальном музее Омана, и будет выставка исламского искусства", - сказал Пиотровский на церемонии открытия.

Выставка в Эрмитаже посвящена археологическим древностям третьего - первого тысячелетия до н.э., на ней представлены 14 ценных находок из знаковых археологических раскопок, проводившихся в Султанате Оман в последние 50 лет. В экспозицию вошли наиболее ранние из когда-либо найденных на территории Аравии колчанов и луков, уникальный комплект металлического оружия. Помимо предметов из металла, на выставке экспонируются древнейшие каменные курильницы-миджмары, индская печать с надписью и каменный лик из храма бога луны Сина.

Пиотровский отметил, что посвящение выставки ладану в сегодняшней ситуации очень символично. "Ладан - это благоуханная смола, которая является одним из лучших в мире антисептиков, и в истории во время эпидемий люди собирались и окуривали себя ладаном, и таким образом оберегались. Это запах, который связывает людей с богами", - сказал он.

Выставка в Зале истории древней письменности Эрмитажа будет доступна посетителям со 2 декабря 2020 по 23 января 2022 года.