СМИ: церемония "Оскар" может пройти в очном формате

НЬЮ-ЙОРК, 2 декабря. /ТАСС/. Американская академия киноискусств изучает варианты проведения церемонии вручения премии "Оскар" в обычном формате, а не в онлайн-режиме. Об этом сообщил журнал Variety.

Ранее академии пришлось из-за пандемии коронавируса перенести церемонию с 28 февраля на 25 апреля. Из-за более поздней даты проведения мероприятия организаторы надеются, что вручение премии удастся провести в очном формате. Однако, как отмечает издание, пока неясно, сколько человек можно будет собрать в театре Dolby в Лос-Анджелесе (штат Калифорния), зал которого может вместить 3400 гостей и выступает местом проведения церемонии с 2002 года, и какие меры безопасности будут предприняты в связи с пандемией. "Академия недавно провела осмотр Dolby, чтобы оценить все варианты", - приводит издание слова источника.

Трансляцию 93-й по счету церемонии вручения награды будет вести телекомпания ABC. Американская академия киноискусств информировала, что с 2022 года будет включать ровно десять картин в число номинантов на премию в категории "Лучший фильм", а не от пяти до десяти, как сейчас. Ожидается, что шорт-листы претендентов на награду в ряде категорий будут опубликованы 9 февраля следующего года.